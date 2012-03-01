《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--3月1日

标题新闻：苹果执行长库克称苹果去年在美国供应商的支出约500亿美元，并强调支持美国制造业
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路透北京3月1日电---以下为中国深圳A+B股周四收市价及比价: (本地时间16:27时,1港元=0.81231人民币HKDCNY=R) 公司名 A股代码 B股代码 A股价格 B股价格 A/B股比价 (人民币) (港元) (经汇率调整) ------------------------------------------------------------------ 万科 (000002.SZ)200002.SZ 8.30 9.79 1.04 深物业 (000011.SZ)(200011.SZ) 8.01 5.00 1.97 南玻 (000012.SZ)(200012.SZ) 10.91 6.76 1.99 深康佳 (000016.SZ)(200016.SZ) 3.66 2.02 2.23 ST中华 (000017.SZ)(200017.SZ) 3.47 1.47 2.91 ST中冠 (000018.SZ)(200018.SZ) 6.76 2.97 2.80 深深宝 (000019.SZ)(200019.SZ) 8.80 5.30 2.04 深华发 (000020.SZ)(200020.SZ) 6.82 2.94 2.86 深赤湾 (000022.SZ)(200022.SZ) 10.33 9.66 1.32 招商地产000024.SZ200024.SZ 20.37 13.88 1.81 特力 (000025.SZ)(200025.SZ) 6.65 3.77 2.17 飞亚达 (000026.SZ)(200026.SZ) 12.35 8.92 1.70 一致药业(000028.SZ)(200028.SZ) 20.95 16.20 1.59 深深房 (000029.SZ)(200029.SZ) 3.92 2.31 2.09 ST盛润 (000030.SZ)(200030.SZ) 13.34 6.21 2.64 深南电 (000037.SZ)(200037.SZ) 4.45 2.49 2.20 中集集团(000039.SZ)200039.SZ 15.30 11.10 1.70 深纺织 (000045.SZ)(200045.SZ) 9.70 5.66 2.11 方大集团(000055.SZ)(200055.SZ) 4.87 2.57 2.33 深国商 (000056.SZ)(200056.SZ) 16.98 9.98 2.09 深赛格 (000058.SZ)(200058.SZ) 5.51 3.03 2.24 宝石 (000413.SZ)(200413.SZ) 12.62 5.87 2.65 小天鹅 (000418.SZ)(200418.SZ) 10.49 10.08 1.28 粤高速 (000429.SZ)(200429.SZ) 3.50 2.56 1.68 晨鸣纸业(000488.SZ)(200488.SZ) 5.28 4.20 1.55 ST珠江 (000505.SZ)(200505.SZ) 3.44 2.17 1.95 丽珠 (000513.SZ)200513.SZ 21.90 18.78 1.44 美菱电器(000521.SZ)(200521.SZ) 5.04 3.79 1.64 大冷股份(000530.SZ)(200530.SZ) 8.38 5.23 1.97 粤电力 (000539.SZ)(200539.SZ) 5.39 3.48 1.91 佛山照明(000541.SZ)(200541.SZ) 10.31 6.29 2.02 江铃汽车(000550.SZ)(200550.SZ) 23.20 17.82 1.60 沙隆达 (000553.SZ)(200553.SZ) 5.76 2.68 2.65 苏常柴 (000570.SZ)(200570.SZ) 6.09 3.31 2.26 威孚高科(000581.SZ)(200581.SZ) 34.28 24.45 1.73 古井贡酒(000596.SZ)(200596.SZ) 94.90 64.18 1.82 ST东海 (000613.SZ)(200613.SZ) 4.04 1.87 2.66 长安汽车(000625.SZ)(200625.SZ) 4.86 2.91 2.06 京东方 (000725.SZ)(200725.SZ) 1.96 1.19 2.03 鲁泰 (000726.SZ)(200726.SZ) 9.11 6.88 1.63 本钢板材(000761.SZ)(200761.SZ) 4.94 2.76 2.20 张裕 (000869.SZ)(200869.SZ) 100.67 85.32 1.45 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算.(完) --发稿 尹嫄婷; 审校 丁淑琴 中国股市报导 [.SSCN] 中国已公布新股发行上市日程表 [ISU/CN] 香港股市报导 [.HKCN] 中国待发行新股一览表 [CN/IPOCN] 美国股市报导 [.NCN] 中国新股申购资金情况一览表 [MMT/ISUCN] 台湾股市报导 [.TWCN] 香港股市拟发行新股一览表 [HK/IPOCN] 中国新闻 [CN-CMN] 香港已公布新股发行上市日程表 [HK/IPOCN] 香港新闻 [HK-CMN] 中国新股新闻 [CN-IPO-CMN] 台湾新闻 [TW-CMN] 香港新股新闻 [HK-IPO-CMN] 中国股市观察 [CN-HOT-CMN] 中国个股业绩 [CN-RES-CMN] 香港股市观察 [HK-HOT-CMN] 报摘 [PRESS-CMN] 中国融资融券 [.SSCN]
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路透新加坡2月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油较新加坡报价的现货价差周二连续第二日保持在每桶贴水0.10美元，前一个交易日转为贴水区间，为2月14日以来首见，因供给充足。