〔中国能源〕中国页岩气可采资源潜力为25.08万亿立方米--国土资源部

路透北京3月1日电---为摸清中国页岩气资源潜力,中国国土资源部近日开展的页岩气资源潜力调查评价显示,中国可采资源潜力为25.08万亿立方米(不含青藏区).

此前官方初步预测的中国页岩气资源可采资源量在31万亿立方米,与常规天然气相当.而行业人士预测为万亿立方米.

国土资源部地质勘查司副司长于海峰周四称,目前,中国已获得工业气流或有页岩气发现的评价单元,面积为88万平方公里,可采资源为15.95万亿立方米,是页岩气资源落实程度较高,较为现实的勘查开发地区.

今年2月,国务院已将页岩气批准为新的独立矿种,并将加大调查评价和开发力度,预计2020年产量将超1,000亿立方米,达目前国内常规天然气生产水平.(完)

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