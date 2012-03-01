〔中国债市〕现券收益率继续持稳,PMI影响中性市场转而关注两会

路透上海3月1日电---中国银行间债市周四现券收益率继续持稳,PMI数据显示宏观经济"硬着陆"风险降低,但仍然比较疲软,指引意义不大.投资者将在"两会"(人大与政协会议)期间寻找更多有关今年货币政策方向的蛛丝马迹.

上海一银行交易员说,管理层的目标是在稳定经济,支持转型和防止高通胀之间取得平衡,"要考虑的东西多了,变化也大,因此很难有什麽明确的市场预期."

他称,PMI数据对市场影响中性,现券全天的波动都不大.

受春节後企业集中开工等因素推动,中国2月官方和汇丰制造业采购经理人指数(PMI)均连续第三个月回暖,官方数据触及五个月高点51.0,汇丰指数则达到四个月高位49.6.彰显工业领域动力正逐步强化,经济趋稳信号明显.[CN-PMI|ECI-CLN]

大型投行--中金公司最新报告称,中国PMI连续3个月回升并保持扩张态势说明经济"硬着陆"的风险很低,特别是就业数据如期显着回升使得宏观政策出台大规模刺激方案的必要性和可能性都不大.[ID:nCN1420496]

上述交易员表示,上半年消费者价格指数(CPI)回落已是板上钉钉,但央行货币政策并没有放太开.

"资金刚好点,(央行公开市场)回购立马就上了,我觉得一个重要原因可能是防止通胀反弹,毕竟08年有过前车之鉴,"他说.

央行公开市场本周重启正回购,全周共净回笼280亿元人民币.业内人士表示,下调存款准备金率後,流动性紧张已明显缓解,央行适时加大公开市场操作力度,继续维持资金面的紧平衡;而考虑到3月到期量大增,央票恢复发行或渐行渐近,其发行收益率定位是关注焦点.[ID:nCN1420100]

今日货币市场主要期限回购利率续跌,其中七天期品种下滑近20个基点(bp),隔夜和14天期则分别下跌8个bp和54个bp.

剩余期限近10年的国债110024券最新双边报价CN110024=CFXM为3.56%/3.52%,上日尾盘为3.545%/3.51%.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

----------------------------------

今日 2.5195 3.2816

上日 2.6038 3.4800

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.4990/3.4361

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.9470/2.9070

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.6763/3.6143 (完)

欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>

欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>

--发稿 周晓峰; 审校 林高丽

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