(重发)《SAFT专栏》ECB再向市场开闸放水,民间资金反而抽逃葡萄牙

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(本文作者是路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft; 编译 田建华/丁琦

路透3月1日电---在闰日也就是周三那天,欧洲央行(ECB)最有启发意义的事情不是向银行业释放出5,300亿欧元巨资,而是其被迫入市支撑葡萄牙公债,尽管规模微不足道.

欧元区约800家银行参与了ECB的三年期贷款操作,许多分析师预计这些资金最终会被用来买入欧元区公债.这是个取巧的计划:用廉价资金支持银行业者不倒,银行转而又将支撑境况不佳的欧洲二线国家,从而赚取利差.

但事情进展看似不遂人愿,至少葡萄牙的情况不是这样.葡萄牙借款利率一直顽固地持於高位,周三更是再度冲高,10年期公债收益率(殖利率)升至13%以上.ECB被迫重回市场,两周来首次购入公债.

或许是葡萄牙银行业者情况太差,无法享受利差交易--毕竟他们自己本身也两年无法发债了.若情况如此,则除了ECB,正常情况下葡萄牙公债就没人会买.而且或许ECB买得越多,其他机构买得就越少.

有趣或者说悲催的是(怎样看取决於你的世界观),仅仅一天前,欧盟执委会、欧洲央行和国际货币基金组织(IMF)组成的三叉戟,还对葡萄牙努力重回经济成长的进展给予赞许.

若葡萄牙显而易见将需要再次得到救助,并且其价格约为面值一半的公债交易强烈发出这样的信号,那麽我们就需要想一下要怎样施救,谁将承担救援成本.

我们来想象一下:葡萄牙将需要额外的救助金,而它有希腊第二轮救援方案这个现成的先例可循,包括让民间债权人承担约75%损失的所谓民间参与计划.更差劲的是,欧洲央行在希腊救助协议中建立起这样一条原则,即欧洲央行以及其他官方债权人不承担任何亏损.我们一眼就能看出,投资者总是被放在次要位置.

所以我就理解不了,欧洲央行入市并买入葡萄牙公债怎麽会帮助市场人气呢!欧洲央行每买一欧元,就是在最终发生违约时从民间债权人口中夺一欧元啊.

**违约逻辑**

这不是说长期再融资操作(LTRO)不会产生影响.该举措显然支持了欧洲乃至全球的资产价格,并降低了发生无法控制的银行破产或者连锁性崩盘的可能性,这本身就对最资产价格提供了重要的支持.

但葡萄牙仍须面对的,是如何在无法掌控汇率和货币政策的条件下削减债务的问题.除了欧盟/IMF和欧洲央行外,似乎没有人认为这能做的到.IMF目前要求葡萄牙在2012年的减支和增税幅度达到GDP的6%左右,而目前正值其国内信贷紧张,且面临失业危机之际.这种饥饿式节食的方法正产生影响.葡萄牙央行已下调2012年经济预估,称萎缩幅度将达到3.3%,而非之前估计的3%.

这可能还只是乐观估计,虽然作为谈判夥伴而言,葡萄牙比起承诺与执行脱节的希腊来更可靠,但经济萎缩很可能导致其债务负担加重.

欧盟/IMF和欧洲央行还预计葡萄牙在2013年将能开始在公开市场再融资,虽然在这个世界上一切皆有可能,但在由一个负责任的实体所作出的预言中,这个实现的可能性比较小.

所以,葡萄牙只会缓慢地走向需要下一轮救助的境地,期间欧洲央行不时会影响债市以支持葡萄牙,但每一次行动都只会让民间资金越来越找不到参与的理由.

如果每个参与方都认识到葡萄牙所处的困境,并直接推动一项有序且可持续的债务重组,由各方承担相应损失,情形可能会好很多,尤其对葡萄牙而言.这种情形拖的越久,最终的伤害面就越大.

不过考虑到德国政坛的内部纷争和欧洲央行拿出的完美设想,或许这不太可能发生.

那麽下一个闰年来临之际,欧元区或将越来越小.(完)