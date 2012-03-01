《汇市解析》--技术面及价位预测(I)

路透伦敦3月1日电---以下为CMC分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

欧元/美元:昨天未突破1.3490,使周一蜡烛图型偏空显示出的空头格局保持不变.昨天的偏空蜡烛图型也增强了看跌观点.只有突破1.3490,才能消除昨日的空头格局,并支持上探1.3630.当前跌势需守在高於1.3300-1.3320的支撑,才能反弹升向本周高位;一直到不久之前,这个支撑区都是强劲阻力.唯有跌破这个支撑区,才会支持回跌至1.3180,然後是1.3000.

美元/日圆:昨天强劲反弹後,本周收在一目均衡云区阻力位81.00处或上方的可能性依然存在.82.85区域仍是下道目标位,这是95.00到历史低点75.30间跌势的38.2%回档位.本周低点80.00仍是关键支撑位,不过就算跌至79.20,也无损当前上行动能,但需周线图收在云区阻力位81.00上方,才能增强进一步上涨的可能.若跌破79.20,就可能跌向78.20,并破坏多头格局.

英镑/美元:昨天收在200日移动均线切入位1.5905上方,之後升到1.5990,支持了将升向1.6080的看法.1.5900目前应会成为短线支撑位.若收在1.5900下方,则可能重新下探,目标为1.5820和1.5720,而兼为55日移动均线切入位和2月低点的1.5645将为关键水准.(完)

--编译 程琳;审校 蔡美珍

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