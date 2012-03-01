〔中国汇市〕人民币兑美元收跌,回吐上日涨幅後延续盘整走势(更新版)

(新增更多报价)

* 人民币兑美元收跌,中间价持稳6.30附近

* 对中国制造业PMI持续回暖,反应冷淡

* 盘中汇价窄幅波动,机构继续谨慎观望

路透上海3月1日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周四收跌.尽管中国制造业PMI持续回暖,但中间价在6.30附近稳若泰山,令机构谨慎观望态度不改.近期汇价料整体仍走稳,盘中或随国际市场波动而略有起伏.

交易员指出,欧洲央行(ECB)注资落实後欧元顿从高位滑落,拖累人民币兑美元中间价重回6.30区间,而盘中交易区间仍在中间价附近,显示交易机构并无明显偏好.

"这两天人民币走势和美元指数的相关性又大了一些,这样比较容易判断走势,"上海一银行交易员称.

以下为今日人民币兑美元主要报价CNY=CFXS以及中间价CNY=PBOC:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

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6.3002 6.2982 6.3013 6.3016 *6.2919 *6.2936

*表示创2005年汇改以来新高,前次收盘高点为12月30日的6.2940元

东京汇市美元指数周四在三个月低点上方盘旋,此前美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克未就是否会进一步采取购债行动给出明确暗示.[FRX/CN]

中国2月官方制造业采购经理人指数(PMI)升至五个月高位的51.0,并为连续第三个月回升,表明制造业活动温和扩张.随後公布的汇丰(HSBC)PMI终值亦连续第三个月回升.[ID:nCN1420270]

欧洲央行(ECB)周三展开第二轮再融资操作以释出低成本资金,银行业申请规模共计5,300亿欧元,令市场更加相信,此举将促使信贷资金流向企业,且深陷欧债危机的国家政府借款成本有望下降.随後欧元从近三个月高点滑落,并在亚洲盘初继续下跌.[FRX/CN]

以下为北京时间16:48,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元CNY1YNDFOR= 6.2840/80 6.2850

香港离岸市场人民币兑美元即期CNH= 6.2960/10 6.2940

境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为升水135点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3137元.

中国人民银行周三称,今年将扩大跨境人民币业务范围与品种,积极拓展人民币在贸易投资中的跨境使用.同时,进一步完善人民币汇率形成机制改革,稳步推进人民币资本项目可兑换等相关改革.[ID:nCN1418634]

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)

--发稿 曾菱/周晓峰; 审校 乔艳红/丁淑琴

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