《企业看点》--3月1日财务活动报导摘要(更新版)

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路透班加罗尔3月1日电---以下为其它媒体周四对於企业财务相关活动的报导摘要.

* 日本经济新闻报导称,东京电力(9501.T)已同意以大约40亿日圆(4,942万美元),将其员工福利子公司出售给Nippon General Food,以获取资金用於福岛核事故赔偿.[ID:nL4E8DT81B]

* 英国Sky News周三报导,汇丰控股(HSBA.L)(0005.HK)接近将其一般保险业务出售给法国安盛保险(AXA)(AXAF.PA)和澳洲QBE(QBE.AX),作价10亿美元.[ID:nCT0437956]

* 日经新闻报导,日本第三大制药商第一三共(4568.T)将与英国葛兰素史克(GSK.L)结盟,将新药品引入日本市场.[ID:nL4E8DT6EG]

* 南华早报周四报导,香港航空可能取消10架空中客车(Airbus,空中巴士)EAD.PA的A380飞机订单,因中国与欧盟间对於欧盟的碳排放交易计画的争端升温.香港航空的大股东为中国第四大航空公司海南航空(600221.SS).[ID:nCT0438108]

* 21世纪经济报导周四援引未具名消息来源报导称,中国兴业银行(601166.SS)有望引进中国人保集团和中国烟草等两家以上机构作为战略投资者,定向增发至少250亿元人民币(39.7亿美元).[ID:nCN1419988]

* Times of India周四报导,印度Tata Communications(TATA.NS)正准备出价收购Cable & Wireless Worldwide Plc CWP.L.这将是自塔塔汽车(TAMO.BO)收购捷豹(积架,Jaguar)旗下路虎(Land Rover)後,印度企业在英国规模最大的并购案.[ID:nL4E8E1165]

* 荷兰Het Financieele Dagblad周四称,Sara LeeSLE.N计画让旗下咖啡茶叶部门在阿姆斯特丹进行首次公开发行(IPO).[ID:nL5E8E10B1]

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)