〔日本政经〕执政党团体望央行上调通胀率目标,并肩负就业最大化职责

路透东京3月1日电---日本执政党议员团体周四要求日本央行将其通胀率目标上调一倍多,并要求该央行致力於使就业最大化.这是一个迹象,说明日本央行上个月意外放松货币政策并未使政治压力缓解.

根据递交给日本民主党政调会长前原诚司的建议书,由前内阁成员等75名成员组成的此团体希望,日本央行将通胀率目标自当前的1%上调至逾2%,而且希望日本央行像美国联邦储备理事会(FED,美联储)一样肩负使就业最大化的职责.

"我们的一些要求已提前实现,"此团体负责人、前日本环境大臣小泽锐仁称,并指出前原诚司表示其与此团体观点一致.(完)