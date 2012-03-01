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亚洲 | 2012年 3月 1日 星期四 17:06 BJT

《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--3月1日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN])

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP):

 发行人      注册金额  拟发规模  期限    发行日        主承销商    主体评级  起息日  上市日
              (亿元)    (亿元)   (月)                                       (缴款日)
============================================================================================= 
无
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2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP):

 发行人      注册金额  拟发规模  期限    发行日        主承销商    主体评级  起息日  上市日
              (亿元)    (亿元)   (月)                                       (缴款日)
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*中国普天       36       16       12    3/6簿记建档    光大银行      AA       3/7     3/8 
============================================================================================= 
*广西北部湾     15        5       12    3/6簿记建档    农业银行      AA       3/8     3/9 
港务集团
============================================================================================= 
*联创光电        4        2       12    3/8簿记建档    兴业银行      A+       3/9     3/12 
(600363.SS) 
============================================================================================= 
广西铁路        25       10       12    3/2簿记建档    中信银行      AA+      3/6     3/7 
投资集团 
============================================================================================= 
京城机电控股    15        7       12    3/2簿记建档    招商银行      AA+      3/6     3/7 
============================================================================================= 
步步高           6        3       12    3/2簿记建档    中国银行      AA-      3/5     3/6 
投资集团 
============================================================================================= 
曙光股份         8        1       12    3/5簿记建档    浦发银行      AA-      3/7     3/8 
(600303.SS)                                            中国银行
============================================================================================= 
海印股份         3        3       12    3/5簿记建档    农业银行      A+       3/7     3/8 
(000861.SZ) 
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镇江城投集团    15        8       12    3/6簿记建档    中信银行      AA       3/8     3/9 
============================================================================================= 
中国铁物        21       21       12    3/6簿记建档    招商银行      AAA      3/7     3/8 
                                                       兴业银行 
============================================================================================== 
东方航空集团    40       10       12    3/6簿记建档    国开行        AAA      3/7     3/8 
                                                       民生银行 
=============================================================================================
沁和能源集团    10        5       12        --         广发银行      AA-       --      --
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3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN):

 发行人      注册金额  拟发规模  期限     发行日       主承销商    主体评级  起息日    上市日
              (亿元)    (亿元)   (年)                                       (缴款日)
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*哈尔滨物业      9        6        3    3/8簿记建档    浦发银行      AA-      3/12      3/13 
供热集团 
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*山东魏桥集团   30       15        3    3/6簿记建档    工商银行      AA       3/7       3/8 
============================================================================================= 
*天津海泰集团   17        8        5    3/6簿记建档    浦发银行      AA+      3/8       3/9 
============================================================================================= 
福建高速        80       30        5    3/6簿记建档    国开行        AA+      3/7       3/8 
                                                       中国银行
============================================================================================= 
中国核电        30       15        5    3/7簿记建档    国开行        AAA      3/8       3/9 
============================================================================================= 
中国机械        16       16        5    3/7簿记建档    中国银行      AAA      3/8       3/9 
工业集团
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深基地B          4        4        5    3/7簿记建档    招商银行      AA-      3/9       3/12 
(200053.SZ) 
============================================================================================= 
百联集团        15       15        3    3/7簿记建档    工商银行      AA+      3/8       3/9 
=============================================================================================


4.以下为将发行或申请发行集合票据: 
 
 发行人     注册金额  拟发规模  期限    发行日       主承销商    债项评级   起息日     上市日 
             (亿元)    (亿元)   (年)                                       (缴款日) 
============================================================================================= 
无
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5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在
银行间债券市场发行的债务融资工具): 
 
  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       主承销商    债项评级  起息日     上市日 
              (亿元)   (亿元)   (年)                                      (缴款日) 
============================================================================================= 
无
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   注:*代表新增.(完)

  --整理 周晓峰; 审校 曹巍浩

  
  发行日程                  [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN]
  《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》
  《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》
  《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》
  《中国信用债发行日程一览表》

  已发行债券                [CN/DBTCN-CFACT]
  《中国2012年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》
  《中国2012年已发行金融债一览表》《中国2012年已发行公司债一览表》

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