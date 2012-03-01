《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--3月1日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= 无 ============================================================================================= 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= *中国普天 36 16 12 3/6簿记建档 光大银行 AA 3/7 3/8 ============================================================================================= *广西北部湾 15 5 12 3/6簿记建档 农业银行 AA 3/8 3/9 港务集团 ============================================================================================= *联创光电 4 2 12 3/8簿记建档 兴业银行 A+ 3/9 3/12 ( 600363.SS ) ============================================================================================= 广西铁路 25 10 12 3/2簿记建档 中信银行 AA+ 3/6 3/7 投资集团 ============================================================================================= 京城机电控股 15 7 12 3/2簿记建档 招商银行 AA+ 3/6 3/7 ============================================================================================= 步步高 6 3 12 3/2簿记建档 中国银行 AA- 3/5 3/6 投资集团 ============================================================================================= 曙光股份 8 1 12 3/5簿记建档 浦发银行 AA- 3/7 3/8 ( 600303.SS ) 中国银行 ============================================================================================= 海印股份 3 3 12 3/5簿记建档 农业银行 A+ 3/7 3/8 ( 000861.SZ ) ============================================================================================ 镇江城投集团 15 8 12 3/6簿记建档 中信银行 AA 3/8 3/9 ============================================================================================= 中国铁物 21 21 12 3/6簿记建档 招商银行 AAA 3/7 3/8 兴业银行 ============================================================================================== 东方航空集团 40 10 12 3/6簿记建档 国开行 AAA 3/7 3/8 民生银行 ============================================================================================= 沁和能源集团 10 5 12 -- 广发银行 AA- -- -- ============================================================================================= 3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= *哈尔滨物业 9 6 3 3/8簿记建档 浦发银行 AA- 3/12 3/13 供热集团 ============================================================================================= *山东魏桥集团 30 15 3 3/6簿记建档 工商银行 AA 3/7 3/8 ============================================================================================= *天津海泰集团 17 8 5 3/6簿记建档 浦发银行 AA+ 3/8 3/9 ============================================================================================= 福建高速 80 30 5 3/6簿记建档 国开行 AA+ 3/7 3/8 中国银行 ============================================================================================= 中国核电 30 15 5 3/7簿记建档 国开行 AAA 3/8 3/9 ============================================================================================= 中国机械 16 16 5 3/7簿记建档 中国银行 AAA 3/8 3/9 工业集团 ============================================================================================= 深基地B 4 4 5 3/7簿记建档 招商银行 AA- 3/9 3/12 ( 200053.SZ ) ============================================================================================= 百联集团 15 15 3 3/7簿记建档 工商银行 AA+ 3/8 3/9 ============================================================================================= 4.以下为将发行或申请发行集合票据: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= 无 ============================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= 无 ============================================================================================= 注:*代表新增.(完) --整理 周晓峰; 审校 曹巍浩 发行日程 [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN] 《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》 《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》 《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》 《中国信用债发行日程一览表》 已发行债券 [CN/DBTCN-CFACT] 《中国2012年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》 《中国2012年已发行金融债一览表》《中国2012年已发行公司债一览表》