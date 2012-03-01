〔中国钢铁〕预计今年铁矿石进口量7.3亿吨,钢价维持弱势运行--工信部

路透北京3月1日电---全球最大钢铁生产国--中国周四预计,钢铁市场需求将在今年进一步减弱,因世界经济复苏缓慢和国内经济增长放缓.但今年铁矿石进口量料将较上年增8.2%,价格则较上年有所下降.

中国工业和信息化部称,预计今年钢材消费增速小幅下降,全年钢材出口维持在5,000万吨,进口1,500万吨左右.作为全球最大铁矿石进口国,今年进口量预计增至7.3亿吨,高於2011年的6.86亿吨.

刊登在工信部网站的情况分析预测,中国全年粗钢表观消费量6.9亿吨,粗钢产量7.3亿吨,同比增长7%左右.

"国内钢材价格维持弱势运行,年内高点难以超过2011年高点,钢价将呈现前低後高的特点."工信部表示.

2011年下半年以来,受全欧债危机拖累全球经济增速放缓,中国钢材亦出口不振,钢铁业成本居高不下,行业盈利能力则大幅下降,重点大中型钢铁企业销售利润率仅2.42%,同比下降0.58个百分点,远低於同期全国规模以上工业企业6.47%的平均水平.

而中国进口铁矿石价格大幅增长又让疲弱的钢铁业雪上加霜,工信部数据显示,2011年进口铁矿石平均到岸价163.8美元/吨,同比大幅增长27.1%,这亦导致了钢铁工业盈利能力不断下降.

工信部人士表示,今年钢铁工业应以结构调整、转型升级为主攻方向,加快兼并重组,强化资源保障,优化区域布局,加快实现由注重规模扩张发展向注重品种质量效益提高转变,努力实现钢铁工业的转型升级.

此外,工信部要求,要跟踪国外铁矿石贸易发展态势,积极稳妥推进铁矿石定价新模式；支持建立中国的铁矿石现货交易平台,引导钢铁企业、矿石生产商积极参与.

工信部总工程师朱宏任此前称,2012年钢铁工业将面临更加严峻的考验,需求减弱使得供需矛盾更加突出,且铁矿石等原料价格高启将继续挤压钢铁业利润.[ID:nCN1373514]

中钢协数据显示,2011年77家大中型钢铁企业实现利润约875亿元人民币,同比下降4.51%,亏损企业扩大到八家,共计亏损约32.8亿元.[ID:nCN1415368](完)

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