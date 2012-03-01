《外汇动态》对澳元/日圆进行获利了结的时候到了?

0842GMT---澳洲第四季新资本支出数据逊於市场预期,而日本最新企业支出数据却意外强劲. 单独来说,这似乎不是作空澳元/日圆的充足理由,但如果考虑到投机者目前做多澳元/日圆的程度很高(单在2月就上涨了6%),也许能说明可以进行一些获利了结了. 澳元/日圆在较当前水准高1%处面临很强阻力.87.80日圆是2011年6月8日创下的关键高位.88.00日圆处存在期权障碍.另一方面,86.50下方挂有停止单.(完) --编译 白云; 审校 田建华