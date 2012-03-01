《外汇动态》对澳元/日圆进行获利了结的时候到了?

标题新闻：苹果执行长库克称苹果去年在美国供应商的支出约500亿美元，并强调支持美国制造业
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0842GMT---澳洲第四季新资本支出数据逊於市场预期,而日本最新企业支出数据却意外强劲. 单独来说,这似乎不是作空澳元/日圆的充足理由,但如果考虑到投机者目前做多澳元/日圆的程度很高(单在2月就上涨了6%),也许能说明可以进行一些获利了结了. 澳元/日圆在较当前水准高1%处面临很强阻力.87.80日圆是2011年6月8日创下的关键高位.88.00日圆处存在期权障碍.另一方面,86.50下方挂有停止单.(完) --编译 白云; 审校 田建华
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路透新加坡2月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油较新加坡报价的现货价差周二连续第二日保持在每桶贴水0.10美元，前一个交易日转为贴水区间，为2月14日以来首见，因供给充足。