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市场报道 | 2012年 3月 1日 星期四 17:30 BJT

〔欧洲汇市〕英镑兑美元接近三个半月高位,关注英国PMI数据

路透伦敦3月1日电---英镑兑美元周四微升,接近上日所及三个半月高位,因投资者降低了对英国将推出更多量化宽松政策的预期.在采购经理人指数(PMI)出炉前,英镑料继续受到支撑.

英国2月PMI数据将於0928GMT公布,市场预期将小幅降至51.8,但仍在50荣枯分水岭上方.

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