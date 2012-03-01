〔中港股市〕双双收跌,权重股银行和地产下跌令市场承压

路透香港3月1日电---周四香港和中国股市下跌,受中资银行和地产股下跌打压,市场关於这些板块融资的忧虑重燃,且媒体报导称银行业2月放贷低於预期.

一份调查显示,小型企业落後于反弹,激发一些中小企业股上涨,限制A股跌幅.投资者押注中央政府将提振中小企业.

沪综指.SSEC收报2,426.115点,跌2.373点,或0.1%.今日沪市A股成交金额继续萎缩至约709亿元人民币,昨日为916亿元.成交额较周一的近一年纪录萎缩了一半多.

恒生指数.HSI收低1.35%至21,387.96点.恒生国企指数.HSCE收低1.9%至11,602.44点.表现不及亚洲其他市场.

瑞士私人银行宝盛集团大中华区分析师林志远称,"融资压力将会限制今年中资开发商股价的急涨."

其还补充称,焦点正转向将於周末召开的全国人民代表大会,以寻找新的政策线索.

中国房地产商--碧桂园(2007.HK)周四称,以先旧後新方式配售价值21.87亿港元的股份,配售价为3.23港元,折让近8%,并为原来区间的中间水平.公司股价终场跌8.8%,成交量超30日移动均值的40倍.

中资银行同样遭融资忧虑所伤.此前大陆媒体报导称,本周稍早因筹划引入战略投资者而停牌的兴业银行(601166.SS)有望引进中国人保集团和中国烟草等两家以上机构作为战略投资者.投行人士测算,在新资本监管背景下,兴业银行至少需要定向增发250亿-260亿元人民币,以保持较高的业务发展速度.[ID:nCN1419988]

兴业银行股票自2月28日起暂停交易.

工商银行(1398.HK)A股和H股分别下跌0.5%和1.9%.

中国宏观经济先行指标--2月官方PMICNPMIB=ECI升至51.0,高於路透预估中值50.7,亦优於1月的50.5.但考虑目前外需依然疲软,内需尚未见实质反弹,制造业回暖的基础并不稳固.[ID:nCN1420616](完)

--编译 田建华;审校 程琳

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