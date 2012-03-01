《外汇动态》100日移动均线与1.3340的期权行权价影响欧元/美元下单情况

标题新闻：苹果执行长库克称苹果去年在美国供应商的支出约500亿美元，并强调支持美国制造业
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0916GMT---欧元/美元EUR=在100日移动均线切入位1.3293处寻获近期支持.亚洲国家央行的买单相继挂在1.3300-10.1.3270处有停止单.而後在1.3250(50日移动均线切入位)、1.3210-20和2月22日低位1.3211依次挂有买单. 今日有大额欧元/美元期权合约到期,行权价为1.3340.与该行权价相关的对冲操作似乎对欧洲盘初交易影响很大. 来自宏观和杠杆账户的大笔卖单见于1.3360-80.停止单挂在1.3400.位於1.3430的昨日轴点似乎很关键.投机客伺机在该水准前相继展开抛售,1.3440处挂有很大规模的停止单.有边界在1.3500的期权今日到期,意味着该水准将受到大力护卫.(完) --编译 白云; 审校 侯向明
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路透新加坡2月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油较新加坡报价的现货价差周二连续第二日保持在每桶贴水0.10美元，前一个交易日转为贴水区间，为2月14日以来首见，因供给充足。