《外汇动态》日本进口商美元需求位於81日圆下方

0925 GMT---在月底忙得不可开交後,日本出口商可能利用现在到美国3月9日非农就业报告数据公布的这段时间,确定3月31日本财年结束前的剩余对冲需求数量.这也许能解释,为何目前来自日本出口商的卖单相对稀少.