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亚洲 | 2012年 3月 1日 星期四 17:47 BJT

《外汇动态》日本进口商美元需求位於81日圆下方

0925 GMT---在月底忙得不可开交後,日本出口商可能利用现在到美国3月9日非农就业报告数据公布的这段时间,确定3月31日本财年结束前的剩余对冲需求数量.这也许能解释,为何目前来自日本出口商的卖单相对稀少.

日本进口商,尤其是能源公司,时间上就没这麽宽裕了.最近几周它们对美元兑日圆JPY=需求非常明显,而且必将持续.周四进口商买单聚集在80.80-90.(完)

--编译 隋芬;审校 蔡美珍

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