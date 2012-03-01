〔路透调查〕投资者重拾对亚洲新兴货币信心,但对印尼卢比立场为中性

* 投资者马币(林吉特)和泰铢仓位增长近两倍

* 坡元仓位增近四倍

* 对印尼卢比立场近乎中性,韩元加仓50%

路透新加坡3月1日电---周四公布路透调查显示,投资者过去两周重拾对亚洲多数新兴货币的乐观看法,对马币和泰铢的投资仓位增长近两倍,但对印尼卢比立场近乎中性.

周三和周四对12位外汇分析师调查显示,外汇投资者对马币加仓,使其达到2010年10月以来最高,坡元仓位增加近四倍.投资者对韩元加仓50%.

进行此项调查时发现,由於欧央行再向银行业挹注5,300亿欧元的流动性,市场对於有新资金流入亚洲持乐观态度.

2月16日公布的上次调查发现,投资者削减亚洲新兴货币仓位,因仍对希腊实施撙节举措以解决债务问题仍持质疑态度.

主要国家央行放宽政策提升流动性已令亚洲新兴货币受益.

但投资者仍削减印尼卢比仓位,因担心该国通胀问题.今年迄今,印尼卢比在亚洲新兴货币中表现最差.(完)