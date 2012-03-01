〔路透基点〕天霸国际四年期港元贷款延期的更多细节浮出--RLPC

路透香港3月1日电---汤森路透旗下基点引述银行消息人士报导称,有关天霸国际贷款偿付延期的更多细节出炉.

借款人天霸国际是由信和置业、嘉华国际和南丰发展这三家地产商所拥有的特殊目的载体(SPV).公司提出要将2008年4月签署的46.55亿港元四年期贷款延长六个月偿付.据传延期贷款的全部费用在200个基点以上.

数周前,相关的地产商与目前的贷款银行就展期问题进行了谈判,但之後就未与银行再继续接触.

这笔贷款当初是为了给三家地产商在2007年以57.1亿港元购买Aberdeen地块的交易提供融资,该地块目前已经开发成高档住宅项目Marinella.这笔自行安排的贷款包括两部分,28.55亿港元是用於土地购买,18亿港元用於建筑开支,含全部费用的最高价码为83个基点,较香港银行间拆借利率(Hibor)高55个基点.

根据地产商的数据,Marinella项目的预售进行顺利,自2011年第四季以来,411套公寓中的逾半数已经售出.不过,三家地产商预计要等到今年晚些时候,待项目正式完成後才会将销售收益入账.贷款偿付延期提案预料将协助填补原始贷款到期日和收益入账之间的时间差.

原有俱乐部贷款组建时共有10家银行参与:中国银行香港分行、交通银行、星展银行、汇丰控股、三井住友银行、渣打银行、工商银行亚洲、永亨银行、盘谷银行和上海商业银行.(完)