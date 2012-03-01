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亚洲 | 2012年 3月 1日 星期四 18:14 BJT

〔亚洲橡胶〕3月1日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透3月1日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚盘收市价:

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

* 3月 322.0 92 321.9 11

* 4月 322.7 290 322.8 15

* 5月 327.9 278 327.9 30

* 6月 332.6 493 332.8 110

* 7月 336.2 1601 336.5 313

* 8月 339.2 5859 339.5 974

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)

--编译 高琦; 审校 田建华

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