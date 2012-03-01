〔马来西亚期市〕棕榈油期货小升,马来西亚出口数据低迷抑制升幅

标题新闻：苹果执行长库克称苹果去年在美国供应商的支出约500亿美元，并强调支持美国制造业
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路透新加坡3月1日电---马来西亚毛棕榈油期货周四小幅收高,受中国正面的工业数据支撑,不过由於出口趋势表明需求走弱,市场涨幅受限.
2月马来西亚出口数据下滑,令棕榈油今年以来的升幅削减至3.4%.一些市场人士将之归因于订单转向印尼.印尼下调了精炼棕榈油品的出口税.
CIMB Investment Bank分析师Ivy Ng说:"出口稍显负面,这表明需求相对仍疲弱,不过这可能是因为2月工作日较少的原因."
"还有可能是假日季节的物流一直不畅.或是因为需求转至印尼,那里的税收结构更有利."
指标5月棕榈油期货FCPOc3上涨0.5%,收报每吨3,285马币(林吉特).
成交量为20,170口,低於通常25,000口的水平.
船运调查机构Intertek Testing Services公布,马来西亚2月棕榈油出口较前月下降10.5%.另一个调查机构Societe Generale de Surveillance发布的数据显示出类似下行趋势,出口较1月减少9.5%.
路透技术分析师王涛称,据费波纳奇回档技术分析,棕榈油将跌到每吨3,212马币.(完)
--编译 王洋;审校 丁琦
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路透新加坡2月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油较新加坡报价的现货价差周二连续第二日保持在每桶贴水0.10美元，前一个交易日转为贴水区间，为2月14日以来首见，因供给充足。