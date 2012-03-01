〔伦敦美债〕公债价格稍稍走低,市场对进一步刺激措施的预期降温

路透伦敦3月1日电---美国公债价格在欧洲市场小跌,因美国联邦储备理事会(美联储,FED)未暗示会进一步放松政策,投资者降低对进一步经济刺激的押注.

美联储主席贝南克对美国经济看法温和,给认为最近乐观迹象预示经济复苏将会增强的观点泼了冷水.贝南克对国会表示,除非经济成长加速,否则美国过高的失业率不会持续下降.但他未暗示美联储将增加购买债券,令金融市场中的一些交易商感到失望,他们本以为他会暗示要推出更多刺激举措.[ID:nCN1419468]

与之形成鲜明对照的是,欧洲央行(ECB)周三再度向市场注入5,300亿欧元三年期流动性,旨在缓解银行体系的紧张.