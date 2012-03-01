〔国际油市〕亚洲石脑油跨月价差回落,交投淡静

标题新闻：苹果执行长库克称苹果去年在美国供应商的支出约500亿美元，并强调支持美国制造业
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路透新加坡2月29日电---亚洲石脑油价格周四跌至三个交易日低点,4月下半月对5月下半月跨月升水下滑,前一日触及四年多高位,受供应紧俏推动.
跨月价差目前报23美元,从26美元下跌.
裂解价差报每吨升水169.25美元,为三日最低.
现货交易淡静,因今日韩国由於假期休市,但即期船货有限,继续使贸易商认为,他们不得不支付高溢价.
印度Reliance出售7.5万吨公开规格石脑油,3月底从锡卡(Sikka)装运,交易商估计,报价为离岸价(FOB)条件下较中东报价升水范围在每吨56-58美元.
该升水接近于印度於2009年12月创下的59美元的纪录,当时是BPCL出售一批船货给ENOC.
"这个价格很疯狂,但部分贸易商正好头寸短缺,"一位交易商表示.
"我认为再过一个月左右,市场就可能会有所冷静.让我们拭目以待,"另一位交易商称,他并表示,石脑油市场升势可能过度.
汽油裂解价差下跌0.05美元,至三日低点.官方数据显示,2月29日止当周,新加坡陆上轻质馏分油库存已增加近4%,达到三周高位.
预计更多来自印度的汽油出口料将来到新加坡.
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路透新加坡2月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油较新加坡报价的现货价差周二连续第二日保持在每桶贴水0.10美元，前一个交易日转为贴水区间，为2月14日以来首见，因供给充足。