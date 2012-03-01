〔国际油市〕亚洲石脑油跨月价差回落,交投淡静

路透新加坡2月29日电---亚洲石脑油价格周四跌至三个交易日低点,4月下半月对5月下半月跨月升水下滑,前一日触及四年多高位,受供应紧俏推动.

跨月价差目前报23美元,从26美元下跌.

裂解价差报每吨升水169.25美元,为三日最低.

现货交易淡静,因今日韩国由於假期休市,但即期船货有限,继续使贸易商认为,他们不得不支付高溢价.

印度Reliance出售7.5万吨公开规格石脑油,3月底从锡卡(Sikka)装运,交易商估计,报价为离岸价(FOB)条件下较中东报价升水范围在每吨56-58美元.

该升水接近于印度於2009年12月创下的59美元的纪录,当时是BPCL出售一批船货给ENOC.

"这个价格很疯狂,但部分贸易商正好头寸短缺,"一位交易商表示.

"我认为再过一个月左右,市场就可能会有所冷静.让我们拭目以待,"另一位交易商称,他并表示,石脑油市场升势可能过度.

汽油裂解价差下跌0.05美元,至三日低点.官方数据显示,2月29日止当周,新加坡陆上轻质馏分油库存已增加近4%,达到三周高位.