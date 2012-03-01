〔国际油市〕亚洲柴油裂解价差下滑,因价格高企

路透新加坡3月1日电---亚洲柴油裂解价差周四下滑,因原油价格坚挺以及东方-西方套利窗口关闭,令价格居高不下,遂致需求继续低迷.

尽管美国库存下降,但贸易商仍不能确信东方-西方套利窗口会很快打开.

一家在新加坡的贸易商表示:"近期BP在华盛顿炼厂的供应中断导致了美国供给一定程度上失衡,但实际需求并没那麽强劲."

美国周度馏分油库存下降207万桶至1.4144亿桶,分析师平均预估则为下降50万桶.截至2月24日的四周,对包括取暖油和柴油在内的馏分油的需求较上年同期下降5.1%.

类似的是,新加坡库存也下降.官方数据显示,2月29日当周新加坡陆上柴油和航煤库存下降近3.3%至两周低点1,109.4万桶.

但相较于截至2月1日的四周的均值,这一水平仍然较高.

贸易商表示,亚洲的炼厂维护或暂时令库存维持低位,并防止裂解价差大幅下滑.

同一家贸易商表示:"不过我认为一旦炼厂维护季结束,裂解价差将走弱,除非美国和欧洲经济改善."

油品 亚洲收盘 变动 变动(%) 前一日收盘

现货航煤/煤油 JET-SIN 134.10 -1.28 -0.95 135.38

现货含硫0.5%柴油GO-SIN 133.15 -1.44 -1.07 134.59

含硫0.25%柴油 GO25-SIN 134.35 -1.24 -0.91 135.59

含硫0.05%柴油 GO005-SIN 134.95 -1.14 -0.84 136.09

3月柴油互换 GOSGSWMc1 133.23 -1.27 -0.94 134.50

4月柴油互换 GOSGSWMc2 133.73 -1.15 -0.85 134.88 (完)