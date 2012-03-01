〔国际油市〕亚洲柴油裂解价差下滑,因价格高企

国际油市：亚洲石脑油裂解价差延续升势，因需求强劲而供给迟缓
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透新加坡3月1日电---亚洲柴油裂解价差周四下滑,因原油价格坚挺以及东方-西方套利窗口关闭,令价格居高不下,遂致需求继续低迷.
尽管美国库存下降,但贸易商仍不能确信东方-西方套利窗口会很快打开.
一家在新加坡的贸易商表示:"近期BP在华盛顿炼厂的供应中断导致了美国供给一定程度上失衡,但实际需求并没那麽强劲."
美国周度馏分油库存下降207万桶至1.4144亿桶,分析师平均预估则为下降50万桶.截至2月24日的四周,对包括取暖油和柴油在内的馏分油的需求较上年同期下降5.1%.
类似的是,新加坡库存也下降.官方数据显示,2月29日当周新加坡陆上柴油和航煤库存下降近3.3%至两周低点1,109.4万桶.
但相较于截至2月1日的四周的均值,这一水平仍然较高.
贸易商表示,亚洲的炼厂维护或暂时令库存维持低位,并防止裂解价差大幅下滑.
同一家贸易商表示:"不过我认为一旦炼厂维护季结束,裂解价差将走弱,除非美国和欧洲经济改善."
油品 亚洲收盘 变动 变动(%) 前一日收盘
现货航煤/煤油 JET-SIN 134.10 -1.28 -0.95 135.38
现货含硫0.5%柴油GO-SIN 133.15 -1.44 -1.07 134.59
含硫0.25%柴油 GO25-SIN 134.35 -1.24 -0.91 135.59
含硫0.05%柴油 GO005-SIN 134.95 -1.14 -0.84 136.09
3月柴油互换 GOSGSWMc1 133.23 -1.27 -0.94 134.50
4月柴油互换 GOSGSWMc2 133.73 -1.15 -0.85 134.88 (完)
--编译 王洋; 审校 丁琦
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透迪拜2月28日 - 周二普氏窗口的浓厚买兴提振亚洲380-cst高硫燃料油现货价差涨至一个月高位，引发市场揣测这可能标志着一波交易的开始。
吉隆坡的交易员表示，棕榈油追随了CBOT豆油的上升走势。另有一位交易员表示，由于缺乏看涨信号，未来几天棕榈油或维持区间震荡的走势。