版本:
中国
市场报道 | 2012年 3月 1日 星期四 23:19 BJT

〔美国热股〕通用汽车上涨逾2%,此前称将与PSA标致雪铁龙共组采购联盟

路透3月1日电---通用汽车(General Motors)(GM.N)和PSA标致雪铁龙(PEUP.PA)周三宣布,将组建一个全球采购联盟,冀望借此每年合共节省20亿美元,但在五年内难以完全实现预期的成本节约.[ID:nCN1419602].

通用汽车周四盘初劲扬2.57%,报26.70美元.(完)

--编译 洪曦;审校 利棣儿

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐