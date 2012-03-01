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市场报道 | 2012年 3月 1日 星期四 23:48 BJT

〔美国热股〕Kroger上涨,因业绩高於预期且超出同业对手

路透3月1日电---美国最大超市连锁店Kroger(KR.N)公布的业绩高於华尔街预期,且在面临食品和燃油成本上涨令销量承压时,Kroger的业续优於同业对手SafewaySWY.N和Supervalu(SVU.N).

Kroger周四早盘上扬1.89%,报24.24美元.(完)

--编译 洪曦;审校 利棣儿

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