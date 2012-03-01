版本:
中国
市场报道 | 2012年 3月 1日 星期四 23:45 BJT

〔投行观点〕加拿大皇家银行将LTC Properties的目标价由30美元上调至34美元,评级为表现优於大盘

以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐