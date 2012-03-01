〔欧元债市〕意两年期公债收益率触及15个月最低,受益於ECB再融资操作

* 意大利公债跌破关键心理支撑位

* ECB流动性举措料在近期支撑外围国家公债

* 西班牙45亿欧元公债标售需求良好

* 德债自纪录高位回落

路透伦敦3月1日电---意大利两年期公债收益率周四跌破2%,至15个月最低水准,此前欧洲央行(ECB)完成长期再融资操作提升投资者对欧元区外围国家公债的风险胃纳,并催生出对西班牙公债标售的强劲需求.

欧洲央行周三向金融系统再度注入逾5,000亿欧元,预计将会在近期继续支撑较低评级的欧元区公债上涨.

意大利公债表现较优,此前该国银行吸收欧洲央行资金数量最多,总量为1,390亿欧元.两年期意大利公债收益率IT2YT=TWEB下跌至1.73%,为2010年10月以来最低.10年期公债收益率IT10YT=TWEB下挫22个基点,报4.98%.

意大利银行业大举吸收欧洲央行提供的资金,令意大利短期公债收益率低於可比西班牙公债收益率.一位交易商将此称为"扭曲".分析师表示,基於经济基本面情况,西班牙公债收益率应低於意大利.

近期数据显示西班牙超出去年预算目标,该国因此承压;且西班牙公债涨势亦落後,因其提前进行公债标售.目前西班牙2012年公债标售目标已经完成了近40%.

周四西班牙标售45亿欧元较短期公债获得稳健需求.

分析师表示,尽管涨势可能会再持续几日或数周,但是市场人气可能会很快急转直下,这是由於欧元区很多问题尚未解决.

法国农业信贷银行的Keeble称,希腊这一(欧元区的)"主要问题",仍受到关注.

德债期货FGBLc1最新下跌61个跳动点,报139.28,周三时一度涨至140.28的纪录高位,当时其与欧元区二线国家公债一并上涨.(完)

--编译 洪曦;审校 李军

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