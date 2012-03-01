〔全球金市〕黄金反弹1.5%重回1700美元上方,受逢低买盘提振

路透伦敦3月1日电---黄金周四上涨1.5%,重新站在每盎司1,700美元上方.上日大跌5%,投资者期望这是良性修正而不是熊市的开端,价格下跌後引发投资者逢低承接.

市场成交增量交投震荡,因乐观的就业数据和技术支持提振美国股市与原油上涨,并帮助黄金站稳脚跟,成交量连续第二日高於均值.

周三美国期金未平仓合约减少近2万口,单日降幅为2011年5月以来最大,因围绕央行可能不进一步实施货币宽松政策的担忧引发金价下跌,且在1,750美元下方的大量止损单也加速跌势.

分析师称未平仓期金合约减少,以及周三逾100美元的跌幅,表明某个或部分大型对冲基金或机构投资者可能卖出.

"黄金测试200日移动均线的机率很大.如果测试成功,金市可能看涨.如果测试失败,金市可能进入一个短期熊市,"Heraeus贵金属管理的交易员Fred Schoenstein表示.