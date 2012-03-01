〔纽约期市〕ICE原糖下跌,市场消化嘉吉接收交割货物和巴西供给的消息

路透纽约/伦敦3月1日电---原糖期货周四下跌,此前市场未受到大型交易机构嘉吉[CARG.UL]接收约880,000吨交割原糖消息的影响,且消化了最大生产国巴西供给料充裕的状况.

ICE Futures U.S.表示,3月原糖合约於周三到期时,总共有17,325口合约交割,每口数量为112,000磅,为10个月最高纪录.嘉吉确认全收880,151吨交割货物.

经纪商表示,有大型机构接收交割货物,应该对原糖期货起到支撑作用,但市场看似并非如此.

洲际交易所(ICE)新的5月近月合约SBc1下跌0.16美分,收报每磅24.85美分.伦敦5月白糖期货LSUK2下跌6.40美元,收在每吨646.00美元.

Diapason Commodities Management的Romain Lathiere称,近期糖期货在交割来临之前出现的大涨看似过度.

纽约5月可可期货CCK2攀升32美元,或近1.5%,收在每吨2,366美元.

伦敦5月可可期货LCCK2上涨11英镑,收在每吨1,504英镑.

指标美国可可期货接近100日移动均线每吨2,395美元,这是利好的技术信号.

罗布斯塔咖啡期货价格上涨,交易商关注主要生产国越南的种植者,因後者正控制供给.阿拉比卡期货尾盘攀升.

指标Liffe-5月罗布斯塔咖啡LRCK2收高9美元,报每吨2,018美元.5月阿拉比卡咖啡期货KCK2上涨0.85美分,收在每磅2.041美元.(完)