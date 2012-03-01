〔纽约期市〕ICE原糖下跌,市场消化嘉吉接收交割货物和巴西供给的消息

欧元债市：德国以纪录低位的收益率完成两年期公债标售
“央行在四处寻找两年期德债，一级交易商纷纷希望买入德债，因为他们希望再出售给央行。加上国际投资者也希望买入，在德债中避险，”DZ Bank策略师René Albrecht说。
路透纽约/伦敦3月1日电---原糖期货周四下跌,此前市场未受到大型交易机构嘉吉[CARG.UL]接收约880,000吨交割原糖消息的影响,且消化了最大生产国巴西供给料充裕的状况.
ICE Futures U.S.表示,3月原糖合约於周三到期时,总共有17,325口合约交割,每口数量为112,000磅,为10个月最高纪录.嘉吉确认全收880,151吨交割货物.
经纪商表示,有大型机构接收交割货物,应该对原糖期货起到支撑作用,但市场看似并非如此.
洲际交易所(ICE)新的5月近月合约SBc1下跌0.16美分,收报每磅24.85美分.伦敦5月白糖期货LSUK2下跌6.40美元,收在每吨646.00美元.
Diapason Commodities Management的Romain Lathiere称,近期糖期货在交割来临之前出现的大涨看似过度.
纽约5月可可期货CCK2攀升32美元,或近1.5%,收在每吨2,366美元.
伦敦5月可可期货LCCK2上涨11英镑,收在每吨1,504英镑.
指标美国可可期货接近100日移动均线每吨2,395美元,这是利好的技术信号.
罗布斯塔咖啡期货价格上涨,交易商关注主要生产国越南的种植者,因後者正控制供给.阿拉比卡期货尾盘攀升.
指标Liffe-5月罗布斯塔咖啡LRCK2收高9美元,报每吨2,018美元.5月阿拉比卡咖啡期货KCK2上涨0.85美分,收在每磅2.041美元.(完)
--编译 洪曦;审校 李军
“央行在四处寻找两年期德债，一级交易商纷纷希望买入德债，因为他们希望再出售给央行。加上国际投资者也希望买入，在德债中避险，”DZ Bank策略师René Albrecht说。
路透2月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 3月 296.3 12 296.1 1 * 4月 286.0 119 286.0 21 * 5月 279.5 91 280.0 18 * 6月 272.7 648 272.4 49 * 7月 267.8 3143 268.1 359 * 8月 266.4 4762 267.0 960 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000
英镑兑美元周一最低跌至1.2384美元，创两周最低，因有报导称，苏格兰民族主义者准备要求新一轮独立公投，可能最早在3月份进行，与政府计划正式触发退欧条款时间差不多。