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市场报道 | 2012年 3月 2日 星期五 04:01 BJT

〔纽约期市〕ICE期棉收低,技术性因素令投资者结清头寸

路透纽约3月1日电---棉花期货周四连续第二天收低,分析师称此前技术性因素促使投资者进行卖盘活动,令市场仍保持守势.

洲际交易所(ICE)指标5月棉花合约CTK2收低0.77美分,报每磅89.67美分.盘中波动区间在89.46-91.49美分.

汤森路透初步数据显示,周四成交量为约17,100口,较30日均值低约30%.

"棉花市场遇到一些阻力."商品机构Keith Brown主席Keith Brown称.

他说,5月合约未能突破93和94美元阻力位区域,引发新一轮投资者结清头寸.交易商们则表示,一些工厂买盘在合约跌至日低时出现.

美国农业部(USDA)一周出口销售报告中,美国高地棉花出口销量较之前一周大减57%,为76,200包.该消息也打击了一些市场人士.

Brown还表示,市场仍将从未来几周的全球股市、黄金、原油和谷物市场表现中寻找指引.

"我们将关注(所有)市场."他说.

分析师表示,鉴於USDA报告公布,市场将把注意力转向3月9日的月度供/需报告.

3月底时,USDA还将发布备受期待的种植报告.

ICE Futures数据显示,截止2月29日的未平仓合约连续第四天上升,报172,767口,上日为171,632口.(完)

--编译 洪曦;审校 李军

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