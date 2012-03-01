〔纽约期市〕ICE期棉收低,技术性因素令投资者结清头寸

欧元债市：德国以纪录低位的收益率完成两年期公债标售
“央行在四处寻找两年期德债，一级交易商纷纷希望买入德债，因为他们希望再出售给央行。加上国际投资者也希望买入，在德债中避险，”DZ Bank策略师René Albrecht说。
路透纽约3月1日电---棉花期货周四连续第二天收低,分析师称此前技术性因素促使投资者进行卖盘活动,令市场仍保持守势.
洲际交易所(ICE)指标5月棉花合约CTK2收低0.77美分,报每磅89.67美分.盘中波动区间在89.46-91.49美分.
汤森路透初步数据显示,周四成交量为约17,100口,较30日均值低约30%.
"棉花市场遇到一些阻力."商品机构Keith Brown主席Keith Brown称.
他说,5月合约未能突破93和94美元阻力位区域,引发新一轮投资者结清头寸.交易商们则表示,一些工厂买盘在合约跌至日低时出现.
美国农业部(USDA)一周出口销售报告中,美国高地棉花出口销量较之前一周大减57%,为76,200包.该消息也打击了一些市场人士.
Brown还表示,市场仍将从未来几周的全球股市、黄金、原油和谷物市场表现中寻找指引.
"我们将关注(所有)市场."他说.
分析师表示,鉴於USDA报告公布,市场将把注意力转向3月9日的月度供/需报告.
3月底时,USDA还将发布备受期待的种植报告.
ICE Futures数据显示,截止2月29日的未平仓合约连续第四天上升,报172,767口,上日为171,632口.(完)
--编译 洪曦;审校 李军
“央行在四处寻找两年期德债，一级交易商纷纷希望买入德债，因为他们希望再出售给央行。加上国际投资者也希望买入，在德债中避险，”DZ Bank策略师René Albrecht说。
路透2月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 3月 296.3 12 296.1 1 * 4月 286.0 119 286.0 21 * 5月 279.5 91 280.0 18 * 6月 272.7 648 272.4 49 * 7月 267.8 3143 268.1 359 * 8月 266.4 4762 267.0 960 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000
英镑兑美元周一最低跌至1.2384美元，创两周最低，因有报导称，苏格兰民族主义者准备要求新一轮独立公投，可能最早在3月份进行，与政府计划正式触发退欧条款时间差不多。