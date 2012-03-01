〔芝加哥期市〕CBOT玉米收低,受获利了结打击

欧元债市：德国以纪录低位的收益率完成两年期公债标售
“央行在四处寻找两年期德债，一级交易商纷纷希望买入德债，因为他们希望再出售给央行。加上国际投资者也希望买入，在德债中避险，”DZ Bank策略师René Albrecht说。
路透3月1日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四收低,受获利了结打击.投资者在2月末的大幅上涨之後锁定利润.
美国农业部(USDA)数据显示,最近一周美国净出口销售玉米71.29万吨,其中包括出售给中国的12.2万吨玉米.行业预估为65万吨-85万吨.
阿根廷不大可能向中国销售大量玉米,即便本月双方达成初步贸易协议.行业消息人数称,该协议给予中国太多拒绝收货的余地.
7月/12月合约价差为89-1/2美分.
3月合约CH2结算价跌2-3/4美分,报每蒲式耳6.53-3/4美元.
3月合约重要阻力位在200日移动均线切入位6.63-1/2美元,重要支撑位在50日移动均线切入位6.34美元.九日相对强弱指标在63.
今日玉米成交量预估为255,528口.(完)
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--编译 李春喜;审校
“央行在四处寻找两年期德债，一级交易商纷纷希望买入德债，因为他们希望再出售给央行。加上国际投资者也希望买入，在德债中避险，”DZ Bank策略师René Albrecht说。
路透2月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 3月 296.3 12 296.1 1 * 4月 286.0 119 286.0 21 * 5月 279.5 91 280.0 18 * 6月 272.7 648 272.4 49 * 7月 267.8 3143 268.1 359 * 8月 266.4 4762 267.0 960 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000
英镑兑美元周一最低跌至1.2384美元，创两周最低，因有报导称，苏格兰民族主义者准备要求新一轮独立公投，可能最早在3月份进行，与政府计划正式触发退欧条款时间差不多。