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市场报道 | 2012年 3月 2日 星期五 06:26 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT玉米收低,受获利了结打击

路透3月1日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四收低,受获利了结打击.投资者在2月末的大幅上涨之後锁定利润.

美国农业部(USDA)数据显示,最近一周美国净出口销售玉米71.29万吨,其中包括出售给中国的12.2万吨玉米.行业预估为65万吨-85万吨.

阿根廷不大可能向中国销售大量玉米,即便本月双方达成初步贸易协议.行业消息人数称,该协议给予中国太多拒绝收货的余地.

7月/12月合约价差为89-1/2美分.

3月合约CH2结算价跌2-3/4美分,报每蒲式耳6.53-3/4美元.

3月合约重要阻力位在200日移动均线切入位6.63-1/2美元,重要支撑位在50日移动均线切入位6.34美元.九日相对强弱指标在63.

今日玉米成交量预估为255,528口.(完)

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--编译 李春喜;审校

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