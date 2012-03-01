〔美国基金〕2月29日当周货币市场基金减少131.1亿美元--ICI

ICI称,当周面向散户的货币市场基金资产减少27.2亿美元至9,201.1亿美元.其中面向散户的应税政府货币市场基金资产减少15.8亿美元,至1,923.9亿美元;应税非政府货币市场基金资产减少7.5亿美元至5,334.7亿美元.免税基金资产减少3.9亿美元至1,942.5亿美元.