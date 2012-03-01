〔美国基金〕2月29日当周货币市场基金减少131.1亿美元--ICI

南非汇市：兰特下滑，因特朗普国会演说前风险需求下降
路透约翰内斯堡2月28日 - 南非兰特周二下跌，因美国总统特朗普今日晚间在国会发表演说前，风险需求下降，新兴市场资产走势挣扎，缺乏方向。
路透3月1日电---美国投资公司协会(ICI)周四公布,截至2月29日当周,美国货币市场共同基金总资产减少131.1亿美元,至2.652万亿(兆)美元.
报告称,应税政府货币市场基金资产减少45.7亿美元,应税非政府货币市场基金资产减少65.3亿美元,免税基金减少20.1亿美元.
ICI称,当周面向散户的货币市场基金资产减少27.2亿美元至9,201.1亿美元.其中面向散户的应税政府货币市场基金资产减少15.8亿美元,至1,923.9亿美元;应税非政府货币市场基金资产减少7.5亿美元至5,334.7亿美元.免税基金资产减少3.9亿美元至1,942.5亿美元.
报告显示,面向机构投资者的货币市场基金资产减少103.8亿美元至1.732万亿美元.其中,应税政府货币市场基金资产减少29.9亿美元至7,100.3亿美元.应税非政府货币市场基金资产减少57.7亿美元至9,285.2亿美元.免税基金资产减少16.2亿美元,至936.5亿美元.
ICI每周例行向美国联邦储备理事会(FED)报告货币市场基金资产状况.数据可能会修正.(完)
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--编译 李春喜;审校 李军
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