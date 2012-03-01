〔美国股市〕重新回到2008年高位,欧元区担忧缓解带动银行股上涨

* 初请失业金人数符合预期,制造业成长放缓

* 多数零售连锁店2月销售高於预估

* 银行业股因欧元区担忧缓解而上扬

* 道指上涨0.2%,标准普尔500指数涨0.6%,Nasdaq涨0.7%

路透纽约3月1日电---美国股市周四上扬,重回2008年高位,因银行股跳升且有来自劳工市场的正面数据,不过油价大幅上涨限制股市涨幅.

股市在周三下跌後,今日反弹带动标准普尔500指数再度返回1,370点阻力位上方,这是维持其五个月上涨动能的关键.

银行股涨幅居前,因受欧洲央行(ECB)第二轮长期再融资操作料缓和该地区金融危机的希望扶助.标准普尔银行业股指数.GSPF上涨1.2%,其中摩根大通(JPM.N)以2.9%领涨.该行股价收於40.37美元.

欧洲央行的行动"将很快给欧洲银行体系和信贷市场带来利好,并且对欧洲经济也起到正面作用.他们的路线是正确的,这意味着欧洲围绕的风险正在减弱.这绝对是好消息."Hugh Johnson Advisors首席投资长Hugh Johnson表示.

欧洲股市.FTEU3收高1.1%.

布兰特原油期货在盘後交易中升穿每桶128美元水平,至2008年迄今最高,引发投资者担心油价走高对消费者和企业的影响.