〔美国股市〕重新回到2008年高位,欧元区担忧缓解带动银行股上涨

欧元债市：德国以纪录低位的收益率完成两年期公债标售
“央行在四处寻找两年期德债，一级交易商纷纷希望买入德债，因为他们希望再出售给央行。加上国际投资者也希望买入，在德债中避险，”DZ Bank策略师René Albrecht说。
* 初请失业金人数符合预期,制造业成长放缓
* 多数零售连锁店2月销售高於预估
* 银行业股因欧元区担忧缓解而上扬
* 道指上涨0.2%,标准普尔500指数涨0.6%,Nasdaq涨0.7%
路透纽约3月1日电---美国股市周四上扬,重回2008年高位,因银行股跳升且有来自劳工市场的正面数据,不过油价大幅上涨限制股市涨幅.
股市在周三下跌後,今日反弹带动标准普尔500指数再度返回1,370点阻力位上方,这是维持其五个月上涨动能的关键.
银行股涨幅居前,因受欧洲央行(ECB)第二轮长期再融资操作料缓和该地区金融危机的希望扶助.标准普尔银行业股指数.GSPF上涨1.2%,其中摩根大通(JPM.N)以2.9%领涨.该行股价收於40.37美元.
欧洲央行的行动"将很快给欧洲银行体系和信贷市场带来利好,并且对欧洲经济也起到正面作用.他们的路线是正确的,这意味着欧洲围绕的风险正在减弱.这绝对是好消息."Hugh Johnson Advisors首席投资长Hugh Johnson表示.
欧洲股市.FTEU3收高1.1%.
布兰特原油期货在盘後交易中升穿每桶128美元水平,至2008年迄今最高,引发投资者担心油价走高对消费者和企业的影响.
不过,道琼运输平均指数.DJT收高1.1%,暗示投资者未受日内油价上涨影响.
“央行在四处寻找两年期德债，一级交易商纷纷希望买入德债，因为他们希望再出售给央行。加上国际投资者也希望买入，在德债中避险，”DZ Bank策略师René Albrecht说。
路透2月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 3月 296.3 12 296.1 1 * 4月 286.0 119 286.0 21 * 5月 279.5 91 280.0 18 * 6月 272.7 648 272.4 49 * 7月 267.8 3143 268.1 359 * 8月 266.4 4762 267.0 960 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000
英镑兑美元周一最低跌至1.2384美元，创两周最低，因有报导称，苏格兰民族主义者准备要求新一轮独立公投，可能最早在3月份进行，与政府计划正式触发退欧条款时间差不多。