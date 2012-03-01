〔纽约汇市〕欧元兑美元触及一周低点,因美联储与欧洲央行政策迥异

* 欧元交投振荡,触及一周低点

* 欧洲央行挹注流动性令欧元承压

* 美国及海外数据打击风险意愿

* 贝南克未给出量化宽松暗示

路透纽约3月1日电---欧元兑美元周四跌至一周低点,美国数据显示今年稍早经济失去动能,但目前恢复的状况好於欧元区.

近期美国公布了一系列利好的经济数据,以及美联储主席贝南克的讲话,虽然降低但未能消除对更多货币宽松政策的预期.这与欧洲央行周三通过长期再融资操作向银行业挹注大量流动性的行为截然不同.

数据显示,美国2月制造业放缓,1月实质个人支出连续第三个月持平.尽管其他数据显示最近一周初请失业金人数降至近四年低点,但2月零售商与汽车制造商的销售业绩也很乐观.