〔纽约汇市〕欧元兑美元触及一周低点,因美联储与欧洲央行政策迥异

欧元债市：德国以纪录低位的收益率完成两年期公债标售
“央行在四处寻找两年期德债，一级交易商纷纷希望买入德债，因为他们希望再出售给央行。加上国际投资者也希望买入，在德债中避险，”DZ Bank策略师René Albrecht说。
* 欧元交投振荡,触及一周低点
* 欧洲央行挹注流动性令欧元承压
* 美国及海外数据打击风险意愿
* 贝南克未给出量化宽松暗示
路透纽约3月1日电---欧元兑美元周四跌至一周低点,美国数据显示今年稍早经济失去动能,但目前恢复的状况好於欧元区.
近期美国公布了一系列利好的经济数据,以及美联储主席贝南克的讲话,虽然降低但未能消除对更多货币宽松政策的预期.这与欧洲央行周三通过长期再融资操作向银行业挹注大量流动性的行为截然不同.
数据显示,美国2月制造业放缓,1月实质个人支出连续第三个月持平.尽管其他数据显示最近一周初请失业金人数降至近四年低点,但2月零售商与汽车制造商的销售业绩也很乐观.
不过欧洲制造业活动低迷,盖过亚洲乐观数据的影响,给全球经济持续复苏的前景蒙阴.
“央行在四处寻找两年期德债，一级交易商纷纷希望买入德债，因为他们希望再出售给央行。加上国际投资者也希望买入，在德债中避险，”DZ Bank策略师René Albrecht说。
路透2月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 3月 296.3 12 296.1 1 * 4月 286.0 119 286.0 21 * 5月 279.5 91 280.0 18 * 6月 272.7 648 272.4 49 * 7月 267.8 3143 268.1 359 * 8月 266.4 4762 267.0 960 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000
英镑兑美元周一最低跌至1.2384美元，创两周最低，因有报导称，苏格兰民族主义者准备要求新一轮独立公投，可能最早在3月份进行，与政府计划正式触发退欧条款时间差不多。