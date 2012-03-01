澳新经济指标预测--3月2日-3月9日****

标题新闻：苹果执行长库克称苹果去年在美国供应商的支出约500亿美元，并强调支持美国制造业
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路透3月2日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
--------------------------------2月27日当周-----------------------------------
3月2日(五)
无重要经济指标公布.
--------------------------------3月5日当周-----------------------------------
3月4日(日)
2330 澳洲TD-MI通胀指标(较前月) 2月 -- +0.2%
3月5日(一)
0030 澳洲企业库存 第四季 -- -1.1%
0030 澳洲ANZ网络招聘广告 2月 -- +6.4%
报纸招聘广告 -- -2.6%
3月6日(二)
0030 澳洲经常帐收支(亿澳元) 第四季 -- 赤字56.4
0330 澳央行利率决定 3月 -- 4.25%
3月7日(三)
0030 澳洲国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季终值 -- +1.0%
(较上年同期) -- +2.5%
2000 新西兰央行利率决定 2.5% 2.5%
3月8日(四)
0030 澳洲就业人数(万人) 2月 -- 增加4.63
全职就业人数(万人) -- 增加1.23
就业参与率 -- 65.3%
失业率 -- 5.1%
3月9日(五)
0030 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元) 1月 -- 顺差17.09
进口(较前月) -- +1%
出口(较前月) -- +2%(完)
--编译 王兴亚;审校 张涛
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路透新加坡2月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油较新加坡报价的现货价差周二连续第二日保持在每桶贴水0.10美元，前一个交易日转为贴水区间，为2月14日以来首见，因供给充足。