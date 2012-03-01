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亚洲 | 2012年 3月 2日 星期五 06:30 BJT

〔东京汇市〕欧元难以收复失地,澳元等风险货币上扬

2154GMT---欧元在亚洲交易盘初难以扳回此前跌势,因交易员怀疑,欧洲央行决心向欧元区挹注低成本资金,将会使欧元日益沦为利差交易的融资币.

欧元/美元EUR=R报1.3314美元,之前触及1.3280的一周低点.支撑位和阻力位分别在1.3260和大约1.3394.

美元指数.DXY略走高至78.793,美元/日圆JPY=大致持平於81.10,接近周一所及九个月高位.在日本央行2月出台宽松货币政策後,日圆继续承压.

风险货币上涨,受大宗商品走强,股市上扬以及中国采购经理人(PMI)数据推动.澳元兑欧元EURAUD=R大幅上涨,兑欧元AUDJPY=R测试7月以来高位87.76.

今日稍後即将公布日本的就业数据和消费者物价指数(CPI).

--编译 郑茵;审校 孙茉莉

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