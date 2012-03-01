〔加拿大股市〕收高,受银行获利和资源类股涨势提振

路透多伦多3月1日电---加拿大股市继上日大跌之後周四收高,因该国两大银行业绩强於预期,油价飙涨,且中国和美国的经济数据乐观.

加拿大皇家银行(RY.TO)和多伦多道明银行(TD.TO)推动金融类股上升1.1%,此前这两大银行公布获利超出预估,且均提高其股息.

皇家银行股价跃升2%至56.80加元,道明银行攀涨1.4%至82加元.

加拿大金融股今年累计上升逾7%,逆转2011年7.5%的跌幅.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收升79.45点或0.63%,收报12,723.46点.

能源类股上涨0.8%,因以色列和伊朗之间的紧张关系升级,推动布兰特原油期货升至126美元上方的10个月高点.

材料类股攀涨0.55%,因矿业股受金价和金属价格走升提振而上涨.(完)

--编译 王翔琼;审校 郑茵

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