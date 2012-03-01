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市场报道 | 2012年 3月 2日 星期五 06:27 BJT

〔加拿大汇市〕加元/美元升至今年以来高点,受美中经济数据带动

路透多伦多3月1日电---加元兑美元周四连续第四日上涨,并升至今年以来高位,受美国和中国利好经济数据刺激.

美国请领失业金数据强化了就业市场改善的观点,且连锁店销售强劲,提振股市并给予投资者信心离开避险的公债和美元.

Scotia Capital首席汇率策略师Camilla Sutton称,"整体趋势,还有就业趋势均意外略微好於预期,对经济前景有利."

加元兑美元CAD=D4收於0.9859加元或1.0143美元,盘中触及0.9842加元或1.0161美元,为9月19日来的高位.加元兑美元周三收报0.9895加元,或1.0106美元.

Sutton并认为,加元兑美元将在0.9800-0.9899加元区间交投.(完)

--编译 张荻;审校 张涛

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