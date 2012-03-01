〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数升高,巴拿马型船舶费率扭转跌势

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路透3月1日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周四上涨,因大部分船只费率升高抵消了海岬型船费率降低的影响.
波罗的海乾散货运价指数上升13点或1.73%,至763点,创1月来最高.该指数衡量了铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用.
"许多人一直在等待乾散货市场明显复苏,通常会出现在上半年,"RS Platou Markets分析师Herman Hildan称.
"今年我们看到该市场持续走高而非仅仅复苏.这反映出海运活动及中国铁矿石库存非常之高."
波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI从跌势中恢复,该型船舶平均获利升至6,738美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.
灵便型船舶和超灵便型船舶平均获利分别升至6,515美元和7,654美元.
波罗的海海岬型船舶平均获利下降34美元,至5,976美元.海岬型船舶通常的载运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.
"我们将来自中国的谨慎信号视为乾散货的警示,因为乾散货海运市场完全依赖中国需求摆脱目前的低谷,"位於奥斯陆的Arctic Securities表示.
"我们仍预计(市场)在2012年触底,但一旦中国需求未能好转,这种跌势很可能会延续."(完)
--编译 王兴亚;审校 孙茉莉
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