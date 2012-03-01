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亚洲 | 2012年 3月 2日 星期五 06:28 BJT

****日韩经济指标预测--3月2日-3月9日****

路透3月2日---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

--------------------------------2月27日当周---------------------------------

3月1日(四)

2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 2月 +0.4% +0.5%

(较上年同期) +3.1% +3.4%

2330 日本所有家庭支出(较前月) 1月 +0.6% -1.0%

(较上年同期) -0.8% +0.5%

2330 日本全国消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 1月 -- -0.2%

全国核心CPI(较上年同期) -0.2% -0.1%

东京地区CPI(较上年同期) 2月 -- -0.3%

东京地区核心CPI(较上年同期) -0.4% -0.4%

2330 日本求才求职比 1月 0.72 0.71

失业率 4.5% 4.6%

3月2日(五)

0000 韩国汇丰/Markit制造业采购经理人指数(PMI) 2月 -- 49.17

--------------------------------3月5日当周----------------------------------

3月4日(日)

2100 韩国外汇储备(亿美元) 2月 -- 3,113.4

3月5日(一)

暂无重要数据.

3月6日(二)

0130 日本加班工资(较上年同期) 1月 -- +0.3%

-- 日本外汇储备(亿美元) 2月 -- 13,066

3月7日(三)

0300 韩国L货供额 1月 -- +9.4%

0500 日本领先指标 1月 -- +0.6

同时指标 -- +2.9

2350 日本银行放贷(较上年同期) 2月 -- +0.6%

2350 日本未经调整经常帐盈余(较上年同期) 1月 -- -74.7%

(亿日圆) -- 3,035

2350 日本GDP(较前季) 第四季修正值 -- -0.6%

环比年率 -- -2.3%

3月8日(四)

0100 韩国央行利率决定 3月 -- 3.25%

0500 日本服务业景气判断指数 2月 -- 44.1

2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较前月) 2月 -- +0.7%

(较上年同期) -- +3.4%

3月9日(五)

暂无重要数据.(完)

--编译 张涛;审校 张荻

经济指标预测或公布日程

美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]

欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]

中国..........[ECI-DIARY-CDS]

已公布经济指标一览

美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]

欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]

中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]

澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]

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