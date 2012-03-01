日韩经济指标预测--3月2日-3月9日****

标题新闻：苹果执行长库克称苹果去年在美国供应商的支出约500亿美元，并强调支持美国制造业
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路透3月2日---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
--------------------------------2月27日当周---------------------------------
3月1日(四)
2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 2月 +0.4% +0.5%
(较上年同期) +3.1% +3.4%
2330 日本所有家庭支出(较前月) 1月 +0.6% -1.0%
(较上年同期) -0.8% +0.5%
2330 日本全国消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 1月 -- -0.2%
全国核心CPI(较上年同期) -0.2% -0.1%
东京地区CPI(较上年同期) 2月 -- -0.3%
东京地区核心CPI(较上年同期) -0.4% -0.4%
2330 日本求才求职比 1月 0.72 0.71
失业率 4.5% 4.6%
3月2日(五)
0000 韩国汇丰/Markit制造业采购经理人指数(PMI) 2月 -- 49.17
--------------------------------3月5日当周----------------------------------
3月4日(日)
2100 韩国外汇储备(亿美元) 2月 -- 3,113.4
3月5日(一)
暂无重要数据.
3月6日(二)
0130 日本加班工资(较上年同期) 1月 -- +0.3%
-- 日本外汇储备(亿美元) 2月 -- 13,066
3月7日(三)
0300 韩国L货供额 1月 -- +9.4%
0500 日本领先指标 1月 -- +0.6
同时指标 -- +2.9
2350 日本银行放贷(较上年同期) 2月 -- +0.6%
2350 日本未经调整经常帐盈余(较上年同期) 1月 -- -74.7%
(亿日圆) -- 3,035
2350 日本GDP(较前季) 第四季修正值 -- -0.6%
环比年率 -- -2.3%
3月8日(四)
0100 韩国央行利率决定 3月 -- 3.25%
0500 日本服务业景气判断指数 2月 -- 44.1
2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较前月) 2月 -- +0.7%
(较上年同期) -- +3.4%
3月9日(五)
暂无重要数据.(完)
--编译 张涛;审校 张荻
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]
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路透新加坡2月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油较新加坡报价的现货价差周二连续第二日保持在每桶贴水0.10美元，前一个交易日转为贴水区间，为2月14日以来首见，因供给充足。