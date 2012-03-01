〔国际油市〕NYMEX原油期货收高,关注经济数据和中东情势

伊朗媒体报导称,沙特阿拉伯东部产油大省一条不知名称的输油管线发生爆炸,但报导未获证实.

据美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)电视台称,道琼斯通讯社报导一位沙特石油官员澄清有关起火的消息并不属实,随後油价回落.