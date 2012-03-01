〔国际油市〕NYMEX原油期货收高,关注经济数据和中东情势

标题新闻：苹果执行长库克称苹果去年在美国供应商的支出约500亿美元，并强调支持美国制造业
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* 伊朗媒体报导称,沙特输油管道起火
* 沙特官员称报导不实--CNBC
路透纽约3月1日电---美国原油期货周四急升,全球基准布兰特原油跳涨至2008年以来盘中高点,此前伊朗媒体报导称,沙特(沙乌地)阿拉伯一条输油管道起火.
伊朗媒体报导称,沙特阿拉伯东部产油大省一条不知名称的输油管线发生爆炸,但报导未获证实.
据美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)电视台称,道琼斯通讯社报导一位沙特石油官员澄清有关起火的消息并不属实,随後油价回落.
在此之前,布兰特和美国原油期货已经上涨,因中美经济数据令人乐观,且对於石油供应中断和伊朗紧张局势的担忧依然存在.
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路透新加坡2月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油较新加坡报价的现货价差周二连续第二日保持在每桶贴水0.10美元，前一个交易日转为贴水区间，为2月14日以来首见，因供给充足。