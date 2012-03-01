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亚洲 | 2012年 3月 2日 星期五 07:12 BJT

〔国际油市〕NYMEX原油期货收高,关注经济数据和中东情势

* 伊朗媒体报导称,沙特输油管道起火

* 沙特官员称报导不实--CNBC

路透纽约3月1日电---美国原油期货周四急升,全球基准布兰特原油跳涨至2008年以来盘中高点,此前伊朗媒体报导称,沙特(沙乌地)阿拉伯一条输油管道起火.

伊朗媒体报导称,沙特阿拉伯东部产油大省一条不知名称的输油管线发生爆炸,但报导未获证实.

据美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)电视台称,道琼斯通讯社报导一位沙特石油官员澄清有关起火的消息并不属实,随後油价回落.

在此之前,布兰特和美国原油期货已经上涨,因中美经济数据令人乐观,且对於石油供应中断和伊朗紧张局势的担忧依然存在.

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