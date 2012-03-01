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亚洲 | 2012年 3月 2日 星期五 07:14 BJT

全球外汇市场3月2日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

3月1日(四)

2330 - 日本1月失业率

2330 - 日本1月全国消费者物价指数(CPI)、2月东京地区CPI

2330 - 日本1月所有家庭支出

2350 - 日本2月货币基础

3月2日(五)

-- - 日本内阁会议,之後财务大臣安住淳举行记者会

-- - 欧盟执委会会议(最後一日)

0700 - 德国1月实质零售销售

0900 - 爱尔兰央行总裁暨欧洲央行管理委员会委员霍诺汉(Patrick Honohan)在都柏林发表讲话

0930 - 英国2月建筑业采购经理人指数(PMI)

1000 - 欧元区1月生产者物价指数(PPI)

1530 - 美国ECRI一周领先指标

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 张荻;审校 孙茉莉

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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