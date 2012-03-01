《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--3月1日

标题新闻：苹果执行长库克称苹果去年在美国供应商的支出约500亿美元，并强调支持美国制造业
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以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 (SINA.O) 69.76 +1.70 +2.50 4578487
搜狐 (SOHU.O) 50.42 +1.08 +2.19 1171440
网易 (NTES.O) 52.51 +0.09 +0.17 526809
百度 (BIDU.O) 138.87 +2.17 +1.59 4654386
亚信科技 ASIA.O 12.95 +0.17 +1.33 570375
侨兴环球电话 XING.O 0.77 -0.01 -1.12 183204
台湾
台湾积体电路 (TSM.N) 14.64 +0.12 +0.83 1408209
联电 (UMC.N) 2.72 +0.00 +0.00 1152032
日月光 (ASX.N) 4.80 -0.08 -1.64 433377
矽品精密 (SPIL.O) 5.79 +0.02 +0.35 1438433
和信超媒体 (GIGM.O) 1.39 -0.02 -1.42 50913
友达 (AUO.N) 5.38 +0.07 +1.32 131854
中华电信 (CHT.N) 31.15 +0.74 +2.43 242197
台湾国际航电 (GRMN.O) 47.15 -0.04 -0.08 884409
香港
中国移动 (CHL.N) 52.80 -0.21 -0.40 168741
中国联通 (CHU.N) 17.95 +0.10 +0.56 207231
中国电信 (CHA.N) 60.72 -0.03 -0.05 18042
中芯国际 (SMI.N) 2.63 +0.05 +1.94 16021
电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.70 +0.00 +0.00 14822
(完)
--整理 郑茵
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路透新加坡2月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油较新加坡报价的现货价差周二连续第二日保持在每桶贴水0.10美元，前一个交易日转为贴水区间，为2月14日以来首见，因供给充足。