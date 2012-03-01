《美债周五展望》市场重估第三轮量化宽松政策时机拖累公债价格下滑

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文但内容未有调整)

* 较高风险资产上涨,避险的美国公债下滑

* 贝南克作证词陈述後,市场再次评估QE3的时机

* ISDA称希腊协议没有触发CDS合约支付,消息打压公债

路透纽约3月1日电---美国公债价格周四下跌,因投资人押後对美联储可能推出第三轮量化宽松政策(QE3)的时机的预期继续打压公债,且较高风险资产吸引资金撤离公债市场.

周三美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克的证词陈述未有暗示推出QE3,最初引发公债下跌.

周四他在参议院金融委员会的问答时段的发言,没有改变市场这一观点.

"市场再次评估美联储政策未来去向,且结清一些多头仓位,"摩根士丹利董事总经理及固定收益策略师Kevin Flanagan说,"公债市场在不是迫在眉睫的QE3环境下压力较重.这不是说美联储不会推出QE3,只是市场原本消化了QE3将来得更早,而不是更迟."

股市上涨,因投资人聚焦在正面的就业数据.今日公布的美国经济数据良莠不齐.

美国公布上周初请失业金人数小幅下跌,持於近四年低位,暗示劳工市场正积累动能.另一方面,美国供应管理协会(ISM)称,2月美国制造业增长步伐放缓.[US-ECI-CMN]

国际互换与衍生品协会(ISDA)周四称,近来希腊为准备债务重组而采取的措施尚未触发信用违约互换(CDS)合约的支付.[ID:nCN1421876].这也打击了美国公债需求.

"如果CDS事件不会触发,那麽避险公债的需求就会减少了,因此你可能也会卖出一部分公债."Decision Economics总裁兼资深分析师Cary Leahey称.

Eaton Vance Investment Managers副总裁兼基金经理Eric Stein表示,ISDA的裁定也为欧洲外围国家公债带来了更好的市场环境.而避险的美国公债和德国公债则下跌.

指标10年期公债US10YT=RR价格下跌17/32,收益率从周三稍晚的1.97%升至2.03%.该券收益率有可能够录得2月2-3日以来最高两日升幅.

"贝南克的证词未额外提及量化宽松一事,在这之後,市场就有大面积的结清头寸.交易商和投资者是净多仓,盘中可见大量获利了结."BMO Capital Markets政府公债交易部主管Scott Graham表示.

30年期公债US30YT=RR下跌1-6/32,收益率从周三稍晚的3.09%升至3.15%.

不过,分析师指出,美国公债仍未突破去年11月初以来的波动区间.

"多数人正在获利了结,因为收益率从略高於2%下降到了1.9%."Leahey在提及10年期公债收益率的时候表示."波动区间没有很大变化,因此,以技术性角度来讲,此次下跌不会改变什麽."(完)

--编译 利棣儿/洪曦;审校 李军

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