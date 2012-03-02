〔金砖国家〕3月1日股汇市收盘纵览

路透3月2日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月1日(周四)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收盘跌0.28%,至1,076.42点.

中国股市:沪综指小幅收低.尽管公布的中国制造业PMI数据继续回暖,但显示经济逐步趋稳的同时,基础仍不牢固.分析人士认为,数据在预期之中,故对市场影响不大,短线大盘仍有调整需求.沪综指.SSEC收报2,426.115点,跌2.373点,或0.1%.沪市A股成交金额继续萎缩至约709亿元人民币.[.SSCN]

香港股市:收低,因围绕融资传闻的忧虑重燃,令银行和房地产股下跌;且有报导称2月中国银行业新增贷款低於此前预期,亦增添了股指的下行动能.恒生指数.HSI收低1.35%至21,387.96点.恒生国企指数.HSCE收低1.9%至11,602.44点.[.HKCN]

中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS收跌.尽管中国制造业PMI持续回暖,但中间价在6.30附近稳若泰山,令机构谨慎观望态度不改.近期汇价料整体仍走稳,盘中或随国际市场波动而略有起伏.境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为升水135点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3137元.[CNY/CN][ID:nCN1421384]

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印度股市:收跌约1%,ICICI Bank(ICBK.NS)和工程集团Larsen & Toubro(LART.NS)领跌,因投资者获利了结印度股市近两个月的涨幅.指标BSE指数.BSESN收跌0.95%或168.71点,至17,583.97点,有24支成分股下跌.[.BO][ID:nL4E8E13PT]

印度汇市:在印度财年末月的首个交易日,印度卢比兑美元下滑,外资对印度政府出售石油天然气公司(ONGC.NS)股份的买兴疲弱,打击了资本流入增加的预期.卢比兑美元INR=D2终止连续两日涨势,收报49.21/22,低於周三收盘价49.0050/0150,盘中波动区间在49.045-49.245之间.[INR/][ID:nL4E8E13LB]

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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,723.570点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收跌0.26%,报924.74点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX跌0.69%,报29.2705;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX升0.36%,报38.9900卢布.

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巴西股市:拉美股市触及七个月新高,此前巴西否认该国将对外资购买股票徵税的报导,美国就业数据强劲激发其经济复苏正重整旗鼓的乐观情绪.巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP升1.52%,报66,809.80点.[ID:nL2E8E1GTS]

巴西汇市:巴西雷亚尔攀升,尽管该国最近实施资本管制.雷亚尔兑美元BRBYBRL=升0.47%,报1.7120,徘徊在巴西央行一直护卫的1.70关口附近.[ID:nL2E8E1FM0]

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南非股市:收盘几乎持平,因商品类股,尤其是黄金股拖累股市走低,因隔夜商品现货价格下跌和南非兰特持续走强.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI微跌0.07%,报30,526.43点.综合指数.JALSH微升0.01%,报34,298.48点[.J][ID:nL5E8E18IN]

南非市场:南非兰特兑美元从上日触及的五个月高点回落,与此同时公债价格走软,南非央行有关通胀压力上升的讲话预示利率在一段时间内将维持较高水平.截止1721GMT,南非兰特兑美元ZAR=D3报7.4710,仅比周三收盘水平7.5150升0.59%.[ZAR/][ID:nL5E8E1A9N](完)