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亚洲 | 2012年 3月 2日 星期五 07:49 BJT

《中国报摘》--金融时报3月2日

* 头版头条:

--从2008年以来,中国人民银行承办人大议案建议986件,政协提案751件,内容主要集中在完善金融调控体系改革,扩大金融对外开放等方面.

* 其他:

--银监会近日对2012年地方政府融资平台贷款清理工作进行布置,提出要加强风险监测,切实化解到期平台贷款的风险;在原有"名单制"管理的基础上,对全口径融资平台(包含退出类平台)按"支持类、维持类、压缩类"进行信贷分类.

--中国四大国有商业银行召开会议,研究商业银行全面落实差别化住房信贷政策,满足居民首次购买自住普通商品住房的贷款需求,在基准利率之内根据风险合理定价.(完)

--整理 沈燕; 审校 林高丽

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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