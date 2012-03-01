《中国报摘》--金融时报3月2日

标题新闻：苹果执行长库克称苹果去年在美国供应商的支出约500亿美元，并强调支持美国制造业
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* 头版头条:
--从2008年以来,中国人民银行承办人大议案建议986件,政协提案751件,内容主要集中在完善金融调控体系改革,扩大金融对外开放等方面.
* 其他:
--银监会近日对2012年地方政府融资平台贷款清理工作进行布置,提出要加强风险监测,切实化解到期平台贷款的风险;在原有"名单制"管理的基础上,对全口径融资平台(包含退出类平台)按"支持类、维持类、压缩类"进行信贷分类.
--中国四大国有商业银行召开会议,研究商业银行全面落实差别化住房信贷政策,满足居民首次购买自住普通商品住房的贷款需求,在基准利率之内根据风险合理定价.(完)
--整理 沈燕; 审校 林高丽
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
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路透新加坡2月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油较新加坡报价的现货价差周二连续第二日保持在每桶贴水0.10美元，前一个交易日转为贴水区间，为2月14日以来首见，因供给充足。