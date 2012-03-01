《中国报摘》--金融时报3月2日

--从2008年以来,中国人民银行承办人大议案建议986件,政协提案751件,内容主要集中在完善金融调控体系改革,扩大金融对外开放等方面.

--银监会近日对2012年地方政府融资平台贷款清理工作进行布置,提出要加强风险监测,切实化解到期平台贷款的风险;在原有"名单制"管理的基础上,对全口径融资平台(包含退出类平台)按"支持类、维持类、压缩类"进行信贷分类.