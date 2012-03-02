〔全球经济〕成长大幅放缓的威胁降低,但仍面临下行风险--IMF

路透华盛顿3月1日电---国际货币基金组织(IMF)周四表示,全球经济大幅放缓的可能性已经降低,因近期欧元区采取的应对债务危机政策举措.不过IMF警告称,全球经济成长仍面临"下行"的风险.

IMF周末在墨西哥向20国集团(G20)成员国提交了一份报告,这份报告到周四才公布.IMF在报告中指出,欧元区应在多方面采取果决行动,以成功解决主权债务危机.

"关键风险仍是政策不能令欧洲转向'良好均衡',且不能打破实体、财政和金融部门相互之间的负面循环,"IMF指出.其并敦促欧元区决策者将防火墙的规模增加5,000亿欧元,以阻止危机蔓延.

IMF称,欧洲央行(ECB)应继续注入流动性,并保持购买证券以帮助加强金融稳定性,欧洲央行的货币政策应聚焦于确保物价稳定,而且如有必要,还有降息空间.

IMF并称,若前景恶化,美国、英国和日本的央行应准备好进一步采取非传统性举措.

IMF表示,新兴市场经济成长放缓的程度高於预期,不过风险情绪已经缓解,而且2012年初起资本开始重新流入亚洲、拉美和南非的新兴经济体.

对於印度和部分中东经济体等存在高通胀和高公共债务的新兴国家,IMF称它们需对放松政策持"谨慎立场".

IMF称油价升高给全球成长带来风险,并再次警告称若其他地区不增产,则中东供应冲击带来的影响"将很大".尤其是伊朗石油出口中断可能引发初始价格增加20-30%.

IMF总裁拉加德周日表示,沙特(沙乌地)阿拉伯周末向G20成员国财长保证,如有必要该国准备释放更多石油以弥补供应中断.(完)