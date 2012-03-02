〔全球经济〕成长大幅放缓的威胁降低,但仍面临下行风险--IMF

《全球主要国家债券发行预告》--2月23日-3月2日
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日 时间 国家 规模 发行细节 ) 2/23 美国 发售七年期公债 2/23 意大利 标售零息/通胀保值债券(BTPi) 2/23 日本 标售三个月期贴现国库券 2/23 日本 标售20年期公债 2/24 意大利 标售国库券 2/27 意大利 标售中长期债券 2/28 德国 标售两年期公债 2/2
路透华盛顿3月1日电---国际货币基金组织(IMF)周四表示,全球经济大幅放缓的可能性已经降低,因近期欧元区采取的应对债务危机政策举措.不过IMF警告称,全球经济成长仍面临"下行"的风险.
IMF周末在墨西哥向20国集团(G20)成员国提交了一份报告,这份报告到周四才公布.IMF在报告中指出,欧元区应在多方面采取果决行动,以成功解决主权债务危机.
"关键风险仍是政策不能令欧洲转向'良好均衡',且不能打破实体、财政和金融部门相互之间的负面循环,"IMF指出.其并敦促欧元区决策者将防火墙的规模增加5,000亿欧元,以阻止危机蔓延.
IMF称,欧洲央行(ECB)应继续注入流动性,并保持购买证券以帮助加强金融稳定性,欧洲央行的货币政策应聚焦于确保物价稳定,而且如有必要,还有降息空间.
IMF并称,若前景恶化,美国、英国和日本的央行应准备好进一步采取非传统性举措.
IMF表示,新兴市场经济成长放缓的程度高於预期,不过风险情绪已经缓解,而且2012年初起资本开始重新流入亚洲、拉美和南非的新兴经济体.
对於印度和部分中东经济体等存在高通胀和高公共债务的新兴国家,IMF称它们需对放松政策持"谨慎立场".
IMF称油价升高给全球成长带来风险,并再次警告称若其他地区不增产,则中东供应冲击带来的影响"将很大".尤其是伊朗石油出口中断可能引发初始价格增加20-30%.
IMF总裁拉加德周日表示,沙特(沙乌地)阿拉伯周末向G20成员国财长保证,如有必要该国准备释放更多石油以弥补供应中断.(完)
--编译 杜明霞;审校 王丽鑫
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日 时间 国家 规模 发行细节 ) 2/23 美国 发售七年期公债 2/23 意大利 标售零息/通胀保值债券(BTPi) 2/23 日本 标售三个月期贴现国库券 2/23 日本 标售20年期公债 2/24 意大利 标售国库券 2/27 意大利 标售中长期债券 2/28 德国 标售两年期公债 2/2
路透东京2月23日 - 周四出炉的日本资本流动数据显示，2月18日止当周外资转为卖超 日股。 外资2月18日止当周在日本股市卖超1,279亿日圆，前一周为买超1,758亿日圆。 日本投资者最近一周买超海外债券482亿日圆，前一周为卖超2,941 亿日圆。 外资在日本投资(负值代表卖超)： 股市 债市 货币市场 2月12日-2月18日 -127.9 -141.2 +856.6 2月 5日-2月11日 +175.8r -101.1r +161.4 1月29日-2月 4日 -247.8 +244.2r -788.3 日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本)： 股市 债市 货币市场 2月12日-2月18
* 招标品种：国开行1/7/20年增发债 * 期限及招标金额：1年：60亿元；7年：40亿元；20年：20亿元 * 招标时间：2月23日(周四)14:30-15:30 * 受访人数：10位(银行、券商) * 预测区间：3.10%-3.20%；4.05%-4.15%；4.24%-4.30% * 预测均值：3.15%；4.08%；4.26% 路透上海2月22日 - 中国国家开发银行 周四将招标增发一、七和20年三期固 息债。路透调查显示，有关资管业务监管新规的消息昨日重创现券，但今日意外地出现戏剧 性逆转，市场情绪亦迅速回暖，预计明日新债需求较为乐观，三个品种收益率预测均值分别 为3.15%、4.08%和4.26%。 “今天这走势完全没想到啊，昨天因为资管（新规）的消息盘后（现券）猛砸，今天没 有征兆地大逆转，现在还有点懵，”上海一银行交易员称。 中国资管行业近年来在快速扩张的同时亦积聚重重风险。据路透获得的文件显示，中国 央行有意在去杠杆及防风险思路下，统一监管资管行业，强化资管