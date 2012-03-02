〔美国能源〕奥巴马呼吁废除油气减税政策,回击共和党对能源政策批评

全球贸易：WTO总干事不认为美国贸易政策“无法处理”，有信心妥善应对
路透日内瓦2月22日 - 世界贸易组织(WTO)总干事阿泽维多(Roberto Azevedo)周三表示，他尚未与美国新政府讨论贸易问题，但有信心WTO能应付美国任何贸易新政策。
路透新罕布什尔州纳舒厄3月1日电---大选之年人们对汽油价格上涨的抨击不断升温,美国总统奥巴马周四强烈呼吁废除对石油和天然气公司的减税政策,希望以此把公众注意力转移到这些公司身上.
共和党的竞选策略是把能源价格蹿升归咎於奥巴马的能源政策.为此奥巴马在支持共和党总统候选人罗姆尼(Mitt Romney)的新罕布什尔州发表演讲,这也是白宫的回击举措之一.
"我已指示政府从一切可能的方面来施加影响并帮助消费者,例如,帮助缓解瓶颈...或者从石油市场着手等等,"奥巴马表示,"我们将在未来数周宣布我们所能采取的举措."
在纳舒厄一所社区大学的演讲中,奥巴马再次敦促国会废除对石油业40亿美元的补贴,称这份"大礼"应转而用於支持发展替代能源,例如,风能、太阳能和电池.(完)
--编译 兰秀娟;审校 郑茵
路透日内瓦2月22日 - 世界贸易组织(WTO)总干事阿泽维多(Roberto Azevedo)周三表示，他尚未与美国新政府讨论贸易问题，但有信心WTO能应付美国任何贸易新政策。
路透2月23日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美元=7.7603 港元) 美国股市周三收盘标普500指数小幅下跌，道琼工业指数上涨32.6点，或0.16%，至20,775.60点。 在美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布上次会议记录后保持跌势。会议记录显示仍有可能在近期升息。杜 邦股价上涨帮助道指连续第九日创收盘新高。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 121.000 -1.35
以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8 1.5 1.7