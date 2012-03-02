〔美国能源〕奥巴马呼吁废除油气减税政策,回击共和党对能源政策批评

路透新罕布什尔州纳舒厄3月1日电---大选之年人们对汽油价格上涨的抨击不断升温,美国总统奥巴马周四强烈呼吁废除对石油和天然气公司的减税政策,希望以此把公众注意力转移到这些公司身上.

共和党的竞选策略是把能源价格蹿升归咎於奥巴马的能源政策.为此奥巴马在支持共和党总统候选人罗姆尼(Mitt Romney)的新罕布什尔州发表演讲,这也是白宫的回击举措之一.

"我已指示政府从一切可能的方面来施加影响并帮助消费者,例如,帮助缓解瓶颈...或者从石油市场着手等等,"奥巴马表示,"我们将在未来数周宣布我们所能采取的举措."

在纳舒厄一所社区大学的演讲中,奥巴马再次敦促国会废除对石油业40亿美元的补贴,称这份"大礼"应转而用於支持发展替代能源,例如,风能、太阳能和电池.(完)