《新兴市场重要经济事件预告》--3月2日-3月9日

(除特别说明外,均为GMT时间)
3月2日(五)
布鲁塞尔--欧洲理事会会议(最後一日).
印度哥印拜陀--印度央行副总裁K. C. Chakrabarty参加印度海外银行(IOB)组织的一个外展活动(0530).
印度孟买--印度央行副总裁Subir Gokarn向Quantum Advisors Private Limited的投资顾问和投资经理发表讲话(1300).
印度孟买--印度央行副总裁H.R. Khan发表题为"印度海外投资"的演讲(1100).
约翰内斯堡--南非央行副总裁Lesetja Kganyago在Metier Capital Growth Fund的投资者年会上发表讲话(0700).
3月3日(六)
印度浦那--印度央行副总裁Subir Gokarn发表主旨演讲,题为新兴宏观经济环境,监管变化和银行竞争力(1300).
3月5日(一)
开普敦--第六届非洲经济论坛(至3月7日).
新加坡--新加坡议会举行预算讨论会(至3月9日).
维也纳--国际原子能总署(IAEA)理事会会议.
柬埔寨金边--第20届东盟峰会联合筹备会议和相关会议(至3月7日).
3月6日(二)
华沙--波兰央行召开货币政策委员会会议(至3月7日).
巴西利亚--巴西央行召开货币政策委员会会议(至3月7日).
亚松森--巴拉圭央行召开货币政策会议.
布拉格--捷克央行发布银行业压力测试报告更新版(0900).
3月7日(三)
日内瓦--世界贸易组织贸易政策检讨机构(TPRB)举行特立尼达和多巴哥会议(至3月9日).
华沙--波兰央行召开货币政策委员会会议(最後一日).
巴西利亚--巴西央行宣布利率决议(1800).
3月8日(四)
芝加哥--2012年经济合作暨发展组织(OECD)城市圆桌会,市长和政府部长参加(至3月9日).
首尔--韩国央行货币政策委员会会议.
雅加达--印尼央行理事会会议.
科伦坡--斯里兰卡央行货币政策会议.
利马--秘鲁央行宣布利率决定(2300).
贝尔格莱德--塞尔维亚央行执委会会议.
3月9日(五)
吉隆坡--马来西亚央行公布利率决议(1000).
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 王兴亚;审校 戴素萍
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