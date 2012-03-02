《中国报摘》--其他报纸重要消息3月2日(I)

**上海证券报**

--中国商务部、国家发改委、财政部、央行等10部委近日发布指导意见,明确将通过培育新兴市场、加快国内中西部地区外贸发展、培育一批重点行业外贸转型基地、提升出口商品品牌与质量等方式,推动贸易转型.

--国土资源部官员透露,页岩气"十二五"(2011-2015年)规划近日有望正式发布.该部地质勘查司副司长于海峰表示,到2020年页岩气年产量如果能够达到1,000亿立方米以上,有希望改变油气资源开发格局,成为能源支柱.

**人民日报**

--浙江省杭州、宁波、绍兴、湖州、嘉兴等5座环杭州湾城市将率先公布PM2.5(粒径小於或等於2.5微米的所有颗粒物)的监测数据.

--国家发展改革委、财政部、农业部、供销合作总社等部门日前制定《2012年度棉花临时收储预案》,与2011年度相比,收储价格提高600元人民币/吨.

--中国银监会监管二部主任肖远企表示,过去三年,中国对小微型企业的贷款增速比平均贷款增速高出近10个百分点.目前中国对小微型企业的贷款余额已超15万亿元,占整个银行贷款的27%以上.

--北京市旅游发展委员会与海航旅业集团设立北京市旅游产业发展促进基金,首期规模10亿元,预计经4至5年的时间可带动100亿元的社会投资.海航旅业将为本基金募集资金8.5亿元,并负责具体的投资事项.

**第一财经日报**

--继上月国内航油价格上调105元/吨之後,3月1日国内航油再次调整,方向依然是上调.而国内航段的燃油附加费也可能随之上涨10元.

--北京金融局副局长栗志纲表示,该局与人行营管部、北京银监局,以及各相关银行就中担公司事件解决方案达成了一致意见.具体包括正常贷款不予催收等.

--知情人士透露,布置2012年平台贷款风险防控之时,除了要求妥善化解存量风险隐患,监管层还提出,严格把关地方政府债券的资质要求和投资比例,加强风险的全口径管理.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 李宏薇/沈燕; 审校 林高丽

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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