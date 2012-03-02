委内瑞拉总统查韦斯自称术後迅速康复

(本文由路透中文网编译提供)

路透加拉加斯3月1日电---委内瑞拉总统查韦斯周四称，他天刚亮就吃东西、散步，术後康复迅速。

他在古巴哈瓦那接受委内瑞拉国家电视台电话采访时说：“我很快乐，情况很好，正在迅速康复。”他四天前在古巴接受了肿瘤切除手术。

他说：“我早早起床，六点就去散步，像个老兵。”他透露食谱中包括南瓜汤和酸奶。

不过委内瑞拉人依然记得，查韦斯在去年底时就曾多次宣称已痊癒，而内阁官员也多次发布误导性信息，包括否认他最近一次的病情。

委内瑞拉科技部长Jorge Arreaza称，查韦斯周三在哈瓦那会见了几名内阁成员，讨论政府福利计划的进展。

副总统Elias Jaua称，前晚与查韦斯通电话，查韦斯又恢复了以前的活力。（完）