委内瑞拉总统查韦斯自称术後迅速康复

《中国报摘》--其他报纸重要消息2月23日
--记者获悉，目前新三板市场包括深化市场分层、改革交易制度、引入多元化机构投资者、完善投资者适当性管理制度等在内的一系列政策措施都在研究与规划当中，相关部门将以解决流动性问题为核心，以市场分层为抓手，推动一系列制度改革落地。
(本文由路透中文网编译提供)
路透加拉加斯3月1日电---委内瑞拉总统查韦斯周四称，他天刚亮就吃东西、散步，术後康复迅速。
他在古巴哈瓦那接受委内瑞拉国家电视台电话采访时说：“我很快乐，情况很好，正在迅速康复。”他四天前在古巴接受了肿瘤切除手术。
他说：“我早早起床，六点就去散步，像个老兵。”他透露食谱中包括南瓜汤和酸奶。
不过委内瑞拉人依然记得，查韦斯在去年底时就曾多次宣称已痊癒，而内阁官员也多次发布误导性信息，包括否认他最近一次的病情。
委内瑞拉科技部长Jorge Arreaza称，查韦斯周三在哈瓦那会见了几名内阁成员，讨论政府福利计划的进展。
副总统Elias Jaua称，前晚与查韦斯通电话，查韦斯又恢复了以前的活力。（完）
--编译：朱淑珍 发稿：张家伟
--记者获悉，目前新三板市场包括深化市场分层、改革交易制度、引入多元化机构投资者、完善投资者适当性管理制度等在内的一系列政策措施都在研究与规划当中，相关部门将以解决流动性问题为核心，以市场分层为抓手，推动一系列制度改革落地。
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